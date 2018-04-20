Япония будет выпускать туристов только за плату

В Японии введут выездной сбор с туристов. Он будет заложен в билет при выезде морским или воздушным транспортом, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Сбор в размере 1000 иен (9 долларов) туристы начнут оплачивать с 7 января следующего года. От его уплаты будут освобождены дети в возрасте до 2 лет и лица, покидающие страну в течение 24 часов с момента прибытия.

Правительство Японии пошло на такие меры из-за увеличения числа приезжих, а также в связи с приближающейся Олимпиадой-2020. Государство планирует направлять эти средства на улучшение инфраструктуры и туристических услуг. По подсчетам чиновников, этот налог будет приносить стране около 43 миллиардов иен в год (примерно 350 миллионов долларов).

На сегодняшний день выездной сбор действует в таких странах, как Австралия, где сбор составляет 60 австралийских долларов (около 47 долларов США), и Южная Корея, со сбором в 10 тысяч вон (9 долларов).

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что регионы определились с размером курортного сбора. Туристы, отдыхающие в Ставропольском, Краснодарском, Алтайском краях и в Крыму, со следующего года должны будут отдавать 30-50 рублей в сутки. Пока в этих субъектах готовят нормативную базу и думают над созданием фондов развития курортной инфраструктуры, куда будут уходить собранные деньги.

Максимальная сумма сбора установлена на уровне 100 рублей за сутки. В некоторых регионах она будет фиксированной, а, к примеру, в Крыму будет варьироваться в зависимости от популярности курортов.

Читайте также:

В России введут туристические сборы

Отдыхающим на Кавказе придется платить туристический сбор

Эксперты — о том, почему необходим курортный сбор

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook