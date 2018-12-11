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США исключили Россию из списка "нежелательных" туристических стран

Путешествия » Туризм

Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, куда американским гражданам ездить «нежелательно».

США исключили Россию из списка "нежелательных" туристических стран. 395741.jpeg

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на сайт ведомства. При этом по-прежнему "небезопасными и нежелательными" для туризма остаются Северный Кавказ, включая гору Эльбрус и Чечню, а также Крым. По мнению Гостепартамента, Российская Федерация  находится во второй из четырех категорий опасности , которая называется  "проявлять повышенную осторожность". Ранее она была в третьей категории - "пересмотреть поездку".

Первая категория подразумевает, что туристам необходимо проявлять "обычную" осторожность. Четвертая позиция  запрещает гражданам США посещать страну или регион.

Одной из причин такого решения российское посольство в США видит в "признании очевидной реальности", напомная, что только в Москве в период чемпионата мира по футболу побывали 167 тысяч гостей из США. 

Как сообщала «Правда.Ру»,  специалисты Ростуризма сообщили, что поток иностранных туристов в Россию резко вырос. В последние годы чаще всего страну посещают жители США, Европы, Китая и Японии. Можно сделать вывод, что санкции США повлияли на рост рынка. Только за прошлый год число американцев, которые побывали в России, увеличилось на целую четверть.

 Читайте по теме: Госдеп считает своих туристов неадекватными 

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Темы США туризм туристы россия и сша
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