Появится азиатская "шенгенская виза"

С предложением создать единую визу для Казахстана и Узбекистана, которая стала бы аналогом шенгенской, выступила председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Казахстана Дарига Назарбаева. Проект может получить название «Silk visa".

Его рассмотрели на встрече казахстанских сенаторов с депутатами комитета по международным отношениям, экономическим связям и туризму Узбекистана. Такая виза, по мнению Назарбаевой, увеличит популярность туризма по Центральной Азии.

Чтобы поток туристов из ближнего и дальнего зарубежья устремился в Казахстан и Узбекистан, нужно упростить правила передвижения для иностранцев. По мнению Дариги Назарбаевой, гостям, которые приезжают в Азию, хочется посетить сразу несколько стран, поэтому власти не должны этому препятствовать. Представители Казахстана и Узбекистана должны продумать общие маршруты, которые бы смогли заинтересовать туристов и могли отвечать их ожиданиям.

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