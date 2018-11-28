Эксперт: россияне предпочитают пляжный отдых и санатории

Правительство Российской Федерации всерьез заговорило о развитии санаторно-курортного направления отдыха. Комплекс мер, связанных с модернизацией лечебно-оздоровительных местностей и курортов одобрил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В докладе, опубликованном на официальном сайте Кабинета министров, повышение доступности такого вида отдыха для россиян обозначено приоритетной задачей.

О том, где и почему больше всего любят отдыхать россияне, редакции "Правды.Ру" рассказал Илья Усманский, вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму.

-Какие виды туризма пользуются у россиян наибольшей популярностью? Есть такие, что заинтересовали жителей страны совсем недавно, но имеют большой потенциал развития?

-Подавляющее большинство россиян ассоциируют свой отпуск с отдыхом на море. Пляжный туризм — вот что интересует наших соотечественников. Думаю, связано это с тем, что Россия — страна с, в общем-то, прохладным климатом.

Но не только пляжный отдых интересует россиян. Пользуется популярностью у них и санаторно-курортное лечение. Тут интересная ситуация — такого вида отдых является у нас в стране вторым по популярности, но зачастую он подпадает под категорию пляжного туризма. Дело в том, что большое количество отечественных здравниц расположены на побережье.

Третьим по уровню популярности туристским направлением в России являются экскурсионные маршруты — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань.

Все остальное — активные маршруты, экстрим, экотуризм — выбирают у нас редко. Горнолыжный спорт, кстати, пользуется у россиян относительной популярностью. Повлияло все-таки то, что им увлекаются первые лица Российской Федерации. Да и появление такого большого и полноценного тематического курорта как "Красная поляна" прибавило горнолыжному спорту веса.

-Какие направления для путешественников вы считаете наиболее перспективными? Что скажете по поводу гастрономических туров? Если у них перспективы?

-Гастрономические туры я бы назвал стартапами. Там много, что называется, "ручной сборки". Есть какие-то идеи, инновации, нереализованные планы у туроператоров. Особой популярностью ни гастрономические туры, ни сельские туры, ни винные туры не пользуются. Эти направления можно было бы развивать, но пока это нерентабельно — все это очень сильно отстает от показателей популярности пляжного или санаторно-курортного отдыха.

-Куда россияне планируют отправиться на новогодние каникулы?

-Здесь, к сожалению, все как обычно. Пользуются популярностью у жителей России столицы — Москва и Санкт-Петербург. Много россиян отправятся в Сочи. Великий Устюг примет гостей — традиционное зимнее направление у наших соотечественников.

Если же вспоминать какие-нибудь изменения, то на ум сразу приходит Крым. С появлением моста через Керченский пролив в разы подскочил спрос на это направление отдыха. А там, где растет спрос, как известно, растет и предложение. Раньше переправа по воде в зимний период года работала нестабильно, но теперь эти времена прошли. Крымский полуостров, думаю, в этот Новый год посетит большое количество россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг самых популярных среди туристов стран. Любопытно, что в первой пятерке сразу три европейских государства.

Фото: Fotodom. ru

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