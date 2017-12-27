Туры в Египет начнут продавать после новогодних праздников

Ассоциация туроператоров России объявила сроки начала продаж путевок в Египет. Туры можно будет купить после новогодних каникул, сообщает агентство "Москва".

Путевки подорожают и обойдутся российским туристам 35-40 тысяч рублей с человека. В эту стоимость будет включено проживание в трехзвездочном отеле с питанием по системе "все включено" и трансфер из аэропорта Каира на автобусе.

Добираться до курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха путешественникам придется на автобусах в течение 7-8 часов. Туристы смогут также прибывать к местам отдыха на чартерных авиарейсах, но в таких случаях стоимость путевки увеличится примерно на 12 тысяч рублей.

До прекращения авиасообщения с Египтом стоимость путевки для одного человека была на порядок ниже — 29-32 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава Минтранса Максим Соколов заявил, что в Каире не станут делать отдельный терминал в аэропорту для российских туристов. Зато в каирском аэропорту есть новый терминал, который отвечает всем современным требованиям.

"Я не думаю, что там будет такой большой поток, что требует отдельного терминала", — сказал министр транспорта. Впрочем, Египет сам проявлял инициативу сделать такой терминал, лишь бы наладить сообщение с Россией.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!