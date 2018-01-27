Британцы запустили круиз по местам из романа о Гарри Поттере

В Британии на Темзе запущен новый круиз по местам, которые вдохновили автора книг о Гарри Поттере на их создание. В частности, запланировано посещение местности, где снимался фильм, сообщает Geek. com.

Круиз проходит на барже Magna Carta. Начинается он в Лондоне, продолжается на озере Вирджиня-Уотер (где в четвертой части фильма "Гарри Поттер и Узник Азкабана" снимали знакомство волшебника с гиппогрифом по имени Клювокрыл), после переходит на улицу Пикет Пост Клоус (где снимали дом Дурслей в фильме "Гарри Поттер и Философский камень", а также колледж Крайст Черч в Оксфордском университете (где снимали Большой зал Хогвартса в первых двух фильмах).

Путешествие включает посещение студии Warner Bros, где можно будет увидеть костюмы и декорации ко всем частям фильма. Также в тур входит посещение дворца Хемптон-Корт и Виндзорского замка.

Баржа рассчитана на восемь человек. Каждая каюта названа в честь одного знаменитого британца: Генрих VIII, Кристофер Рен, Уильям Шекспир, Уинстон Черчилль. Стоимость тура на одного человека составляет $1,65 тыс. Кроме того, можно забронировать круиз на целую компанию из 6-8 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Шотландии в Эдинбурге супруги Алиса и Эндрю Макрей открыли идеальный магазин "Гарри Поттер", где можно купить все от волшебных палочек, метлы и бутылки "зелья", до плакатов к книгам от местных художников. Фанаты романа в неописуемом восторге от задумки, туристы считают путешествие пропавшим, если не побывают в магазине.

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