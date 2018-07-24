Названы три самые дешевые страны для "бархатного сезона"

Анапа, Болгария и Крым — эти три направления порадуют россиян своими ценами осенью. К такому выводу пришел OneTwoTrip, проанализировав предложения отелей с тремя звездами без питания отправлением из Москвы на семь ночей для двоих.
Так, путешествие в Анапу обойдется в 22 000, в Болгарию — 22 700, в Крым — 24 600. Следующий курортный город в рейтинге — Сочи, для путешествия туда понадобится 28 800.
Сервис путешествий отмечает, что турецкие курорты в этом году оказались дороже не только всех российских, но даже греческого Крита.
Глава направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким отметил, что осень — идеальное время для поездок: море все еще теплое, а температура воздуха становится очень комфортной. Кроме того, туристов не так много. Эксперт подчеркнул: сентябрь — лучший месяц для людей, желающих путешествовать, но ограниченных в средствах. Ведь поездка на одного человека может стоить лишь 11 000.
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