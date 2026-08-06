Turkish Airlines массово отменяет рейсы из Казани в Анталью и Стамбул: что делать пассажирам

Turkish Airlines отменяет и задерживает рейсы из Казани в Анталью и Стамбул из-за закрытия аэропорта и ограничений в воздушном пространстве Турции. Перебои в расписании затрагивают пассажиров, вылетающих из Казани в указанные города.
Перевозчик сообщает, что сбои вызваны техническими ограничениями в небе над Турцией. Официальный статус ряда рейсов изменен на "отменен" или "задержан".
Эксперт по туристической безопасности Роман Ларин отмечает, что при массовых отменах рейсов из-за закрытия аэропортов путешественникам важно зафиксировать факт отмены в письменном виде, чтобы в дальнейшем использовать это при перебронировании или общении со страховой компанией.
Пассажирам необходимо выполнить следующие действия:
На данный момент не указаны точные сроки восстановления полноценного авиасообщения и перечень всех затронутых номеров рейсов. Рекомендуется перепроверять статус вылета непосредственно перед отправлением в аэропорт Казани.
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