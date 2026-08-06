Turkish Airlines массово отменяет рейсы из Казани в Анталью и Стамбул: что делать пассажирам

Turkish Airlines отменяет и задерживает рейсы из Казани в Анталью и Стамбул из-за закрытия аэропорта и ограничений в воздушном пространстве Турции. Перебои в расписании затрагивают пассажиров, вылетающих из Казани в указанные города.

Фото: commons.wikimedia.org by Mehmet Mustafa Celik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Boeing 777 Turkish Airlines

Перевозчик сообщает, что сбои вызваны техническими ограничениями в небе над Турцией. Официальный статус ряда рейсов изменен на "отменен" или "задержан".

Эксперт по туристической безопасности Роман Ларин отмечает, что при массовых отменах рейсов из-за закрытия аэропортов путешественникам важно зафиксировать факт отмены в письменном виде, чтобы в дальнейшем использовать это при перебронировании или общении со страховой компанией.

Пассажирам необходимо выполнить следующие действия:

Проверить актуальный статус своего рейса на официальном сайте Turkish Airlines.

Связаться со службой поддержки авиакомпании для уточнения времени вылета или выбора альтернативного маршрута.

Сохранить все уведомления об изменениях в расписании.

На данный момент не указаны точные сроки восстановления полноценного авиасообщения и перечень всех затронутых номеров рейсов. Рекомендуется перепроверять статус вылета непосредственно перед отправлением в аэропорт Казани.

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин