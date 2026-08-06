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Туристическая отрасль ОАЭ может лишиться 12% ВВП из-за военного противостояния в регионе

Туризм » Регионы » Азия

Туристический сектор Дубая оказался на грани коллапса из-за эскалации вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Ракетные удары и атаки беспилотников, одна из которых поразила топливную инфраструктуру вблизи международного аэропорта, фактически парализовали авиасообщение и превратили некогда оживленный мегаполис в пустеющую зону. Вместо привычных толп отдыхающих на пляжах и в торговых моллах теперь царит тишина, а инвесторы спешно выводят капиталы, опасаясь полной потери вложений в регионе, утратившем статус безопасной гавани.

Дубай
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Дубай

Системный кризис и потери ВВП

Экономика стран Персидского залива несет колоссальные убытки. По сведениям Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), ежедневные потери региона из-за остановки перевозок и пустующих отелей достигают 600 миллионов долларов. Для Объединенных Арабских Эмиратов ситуация критична: до начала конфликта туристическая отрасль обеспечивала около 12% валового внутреннего продукта. Сейчас эта модель развития находится под прямой угрозой уничтожения.

"Инвесторы крайне чувствительны к вопросам физической безопасности. Когда удары приходятся по объектам энергоснабжения и логистическим узлам, происходит массовый пересмотр стратегий присутствия на рынке", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Риски для авиации и инфраструктуры

Международный аэропорт Дубая, долгое время считавшийся одним из крупнейших хабов планеты, регулярно вводит ограничения на полеты. Прямое попадание в топливный резервуар наглядно продемонстрировало уязвимость города перед современными средствами нападения. Эксперты отмечают, что даже временное перемирие не гарантирует безопасности, так как военная напряженность в регионе остается на пиковых значениях.

"Для гражданской авиации полеты в зоне активного конфликта — это риск, который не покрывает ни одна стандартная страховка. Мы видим, как перевозчики меняют маршруты, обходя ОАЭ стороной, что мгновенно сказывается на заполняемости местных гостиниц", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Прогнозы и репутационные угрозы

Специалисты Baker Institute предупреждают: если боевые действия затянутся, Дубай столкнется с необратимым оттоком капитала и потерей имиджа. Город, годами выстраивавший образ люксового и безопасного курорта, рискует превратиться в "город-призрак".

"Туристы, планирующие отдых в неспокойных регионах, должны понимать: в случае внезапной эскалации экстренная эвакуация может быть затруднена из-за закрытия неба. Сейчас целесообразно рассматривать альтернативные направления с более стабильной обстановкой", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Риск / Привычка туриста Рекомендация / Результат
Бронирование туров в Дубай на фоне конфликта Высокий риск отмены рейсов и опасности для жизни
Игнорирование новостей об обстрелах инфраструктуры Вероятность застрять в аэропорту без возможности вылета
Стандартная туристическая страховка Часто не покрывает убытки, вызванные военными действиями

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Дубае

Безопасно ли сейчас лететь в Дубай через транзитные хабы?
Нет, авиасообщение нестабильно. Регулярные атаки дронов на инфраструктуру аэропортов создают прямую угрозу безопасности полетов, вне зависимости от типа рейса.

Возвращают ли туроператоры деньги за путевки в ОАЭ?
Процедура возврата зависит от условий договора и официальных рекомендаций ведомств. В условиях форс-мажора, вызванного военными действиями, возврат полной суммы может быть затруднен.

Работают ли развлекательные центры и отели в обычном режиме?
Формально многие объекты открыты, но из-за оттока персонала и перебоев с логистикой качество сервиса падает, а многие зоны отдыха фактически пустуют.

Каковы долгосрочные прогнозы для туризма в ОАЭ?
При затягивании конфликта прогнозируется полная смена модели экономики с уходом от зависимости от иностранного туризма, так как доверие путешественников восстанавливается десятилетиями.

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Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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