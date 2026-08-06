В Грузии расследуют саботаж из-за фейков о дискриминации туристов из РФ

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже из-за распространения ложной информации о дискриминации российских туристов. Официальные власти страны заявляют, что никаких ограничений или притеснений в отношении граждан РФ не существует, а кампания по дезинформации была направлена на дестабилизацию обстановки.

Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Грузии

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают организаторов этой кампании и источники ее финансирования. Следствие подозревает участие внешних сил и уже выявило связи между определенными информационными агентствами и лицами, которые могли оплачивать распространение фейков.

Эксперт по туристической безопасности Роман Ларин обращает внимание, что при планировании поездки в регионы с напряженной информационной повесткой следует опираться на официальные заявления государственных органов, а не на сообщения из социальных сетей или неофициальных каналов.

Несмотря на расследование, часть туристов ранее сообщала о сложностях с получением услуг в отдельных регионах Грузии. Однако эти случаи не носят системного характера и не подтверждены официальными запретами.

Путешественникам рекомендуется соблюдать законы страны пребывания и проверять актуальный статус работы туристических объектов через проверенных операторов или официальные ресурсы перед выездом.

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин