Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джакарта переходит к системному импорту российского сырья вопреки мировому давлению
Дизельное топливо в Тамбовской области стало самым дорогим в ЦФО
Связь в радиусе пяти километров появилась на «Нулевом километре» Колымы
Чужое кольцо на пальце не помогло: встреча с Брюсом Уиллисом разрушила прежние планы модели
Жители отдалённых деревень Коми смогут закупать бензин в канистры
Мечты о дешевом Geely Coolray рухнули: официальный ответ бренда о версии с АКПП
Транспортная система Сочи переходит на усиленный режим работы из-за высокого спроса
Технические проблемы в аэропорту Сочи привели к переносу 120 рейсов
Воспитатели из Владикавказа покажут в Москве игровые программы по культуре Осетии

В Грузии расследуют саботаж из-за фейков о дискриминации туристов из РФ

Туризм » Регионы » Кавказ

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье о саботаже из-за распространения ложной информации о дискриминации российских туристов. Официальные власти страны заявляют, что никаких ограничений или притеснений в отношении граждан РФ не существует, а кампания по дезинформации была направлена на дестабилизацию обстановки.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают организаторов этой кампании и источники ее финансирования. Следствие подозревает участие внешних сил и уже выявило связи между определенными информационными агентствами и лицами, которые могли оплачивать распространение фейков.

Эксперт по туристической безопасности Роман Ларин обращает внимание, что при планировании поездки в регионы с напряженной информационной повесткой следует опираться на официальные заявления государственных органов, а не на сообщения из социальных сетей или неофициальных каналов.

Несмотря на расследование, часть туристов ранее сообщала о сложностях с получением услуг в отдельных регионах Грузии. Однако эти случаи не носят системного характера и не подтверждены официальными запретами.

Путешественникам рекомендуется соблюдать законы страны пребывания и проверять актуальный статус работы туристических объектов через проверенных операторов или официальные ресурсы перед выездом.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Ловушка для горячего воздуха: почему распахнутые в жару окна не спасают, а усугубляют духоту
Недвижимость
Ловушка для горячего воздуха: почему распахнутые в жару окна не спасают, а усугубляют духоту
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Последние материалы
Джакарта переходит к системному импорту российского сырья вопреки мировому давлению
В Грузии расследуют саботаж из-за фейков о дискриминации туристов из РФ
Дизельное топливо в Тамбовской области стало самым дорогим в ЦФО
Связь в радиусе пяти километров появилась на «Нулевом километре» Колымы
Чужое кольцо на пальце не помогло: встреча с Брюсом Уиллисом разрушила прежние планы модели
Жители отдалённых деревень Коми смогут закупать бензин в канистры
Мечты о дешевом Geely Coolray рухнули: официальный ответ бренда о версии с АКПП
Транспортная система Сочи переходит на усиленный режим работы из-за высокого спроса
Технические проблемы в аэропорту Сочи привели к переносу 120 рейсов
Воспитатели из Владикавказа покажут в Москве игровые программы по культуре Осетии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.