Любимая схема экспатов в Таиланде рухнула: пограничный контроль ввел жесткий лимит на посещение

В Таиланде ужесточились правила въезда и пребывания для иностранцев: традиционные способы продления визитов через "пограничные забеги" перестают работать, а требования к финансовым гарантиям и страхованию стали обязательными. Новые меры касаются всех категорий путешественников, планирующих долгосрочный переезд или длительное пребывание в стране.
Несмотря на сохранение 60-дневного безвизового режима, пограничные службы начали жестко ограничивать количество въездов. Теперь через наземные переходы разрешено совершать не более двух безвизовых заездов в течение одного календарного года.
При пересечении границы офицеры миграционной службы активно требуют предоставить следующие документы:
Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова предупреждает, что попытки обходить визовые правила с помощью частых выездов в соседние страны теперь могут привести к активному отказу во въезде.
Для легального проживания в Таиланде на длительный срок необходимо выбрать одну из официальных визовых категорий. Каждая из них подразумевает определенный финансовый порог и требования к страхованию.
|Виза
|Для кого
|Основные требования
|Страховка
|O-A (Retirement)
|Лица старше 50 лет
|800 000 бат на счету в тайском банке или пенсия от 65 000 бат/мес
|Обязательна (соответствие OIC)
|DTV (Destination Thailand Visa)
|Цифровые кочевники, фрилансеры
|Ликвидные сбережения от 500 000 бат; срок действия 5 лет (до 180 дней за въезд)
|Рекомендуется
|LTR (Long-Term Resident)
|Высококвалифицированные спецы, состоятельные пенсионеры
|Доход около $80 000 в год или сочетание зарплаты и активов на $1 млн
|Обязательна ($50 000 покрытие) или депозит $100 000
|Thailand Privilege
|Лица с высоким капиталом
|Взносы от 900 000 бат (Gold) до 5 млн бат (Reserve)
|Не требуется
Важно учитывать, что требования к медицинскому страхованию для визы O-A варьируются в зависимости от консульства: покрытие может составлять как 400 000 бат, так и до 3 млн бат.
С 1 января 2024 года действует правило налогообложения иностранных доходов. Если иностранец находится в Таиланде 180 дней и более в календарном году, он признается налоговым резидентом. В этом случае любые средства из-за рубежа, переведенные в страну, подлежат налогообложению по прогрессивной ставке от 5% до 35%.
Исключение составляют сбережения, накопленные до 31 декабря 2023 года — при наличии документального подтверждения они не облагаются налогом при переводе в Таиланд.
Частная медицина в Таиланде доступна, но дорога. Стоимость пребывания в палате составляет от 6 000 до 12 000 бат в сутки, а сложные операции (например, кардиологические) могут стоить от 400 000 до 900 000 бат. При этом медицинская инфляция в стране достигает 14-15% ежегодно.
Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова отмечает, что выбор страхового плана должен быть синхронизирован с выбором визы и определением места жительства, так как доступ к аккредитованным госпиталям (JCI) в провинциях значительно ограничен по сравнению с Бангкоком или Пхукетом.
Правила касаются всех экспатов и цифровых кочевников. Перед вылетом необходимо официально перепроверить актуальные требования к сумме депозита для выбранного типа визы и соответствие страхового полиса текущим нормам OIC.
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