Любимая схема экспатов в Таиланде рухнула: пограничный контроль ввел жесткий лимит на посещение

В Таиланде ужесточились правила въезда и пребывания для иностранцев: традиционные способы продления визитов через "пограничные забеги" перестают работать, а требования к финансовым гарантиям и страхованию стали обязательными. Новые меры касаются всех категорий путешественников, планирующих долгосрочный переезд или длительное пребывание в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Maramzin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аллея с памятниками дням недели Тайланд Паттаяй фото 3

Ограничения на безвизовый въезд и контроль на границах

Несмотря на сохранение 60-дневного безвизового режима, пограничные службы начали жестко ограничивать количество въездов. Теперь через наземные переходы разрешено совершать не более двух безвизовых заездов в течение одного календарного года.

При пересечении границы офицеры миграционной службы активно требуют предоставить следующие документы:

подтверждение обратного или выездного билета;

документы о подтвержденном проживании (бронирование жилья);

наличие денежного запаса в размере 20 000 бат наличными.

Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова предупреждает, что попытки обходить визовые правила с помощью частых выездов в соседние страны теперь могут привести к активному отказу во въезде.

Варианты долгосрочных виз и требования 2026 года

Для легального проживания в Таиланде на длительный срок необходимо выбрать одну из официальных визовых категорий. Каждая из них подразумевает определенный финансовый порог и требования к страхованию.

Виза Для кого Основные требования Страховка O-A (Retirement) Лица старше 50 лет 800 000 бат на счету в тайском банке или пенсия от 65 000 бат/мес Обязательна (соответствие OIC) DTV (Destination Thailand Visa) Цифровые кочевники, фрилансеры Ликвидные сбережения от 500 000 бат; срок действия 5 лет (до 180 дней за въезд) Рекомендуется LTR (Long-Term Resident) Высококвалифицированные спецы, состоятельные пенсионеры Доход около $80 000 в год или сочетание зарплаты и активов на $1 млн Обязательна ($50 000 покрытие) или депозит $100 000 Thailand Privilege Лица с высоким капиталом Взносы от 900 000 бат (Gold) до 5 млн бат (Reserve) Не требуется

Важно учитывать, что требования к медицинскому страхованию для визы O-A варьируются в зависимости от консульства: покрытие может составлять как 400 000 бат, так и до 3 млн бат.

Налоги и финансовые риски

С 1 января 2024 года действует правило налогообложения иностранных доходов. Если иностранец находится в Таиланде 180 дней и более в календарном году, он признается налоговым резидентом. В этом случае любые средства из-за рубежа, переведенные в страну, подлежат налогообложению по прогрессивной ставке от 5% до 35%.

Исключение составляют сбережения, накопленные до 31 декабря 2023 года — при наличии документального подтверждения они не облагаются налогом при переводе в Таиланд.

Медицина и страхование

Частная медицина в Таиланде доступна, но дорога. Стоимость пребывания в палате составляет от 6 000 до 12 000 бат в сутки, а сложные операции (например, кардиологические) могут стоить от 400 000 до 900 000 бат. При этом медицинская инфляция в стране достигает 14-15% ежегодно.

Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова отмечает, что выбор страхового плана должен быть синхронизирован с выбором визы и определением места жительства, так как доступ к аккредитованным госпиталям (JCI) в провинциях значительно ограничен по сравнению с Бангкоком или Пхукетом.

Практические рекомендации перед поездкой

За 6-12 месяцев: определить тип визы, собрать медицинскую историю и оформить международную страховку.

определить тип визы, собрать медицинскую историю и оформить международную страховку. За 3-6 месяцев: разделить счета, подготовить требуемую сумму на счету.

разделить счета, подготовить требуемую сумму на счету. За 3 месяца: подать документы через официальный портал e-Visa.

подать документы через официальный портал e-Visa. После прилета: проконтролировать подачу формы TM30 (уведомление об адресе проживания) арендодателем в течение 24 часов.

Правила касаются всех экспатов и цифровых кочевников. Перед вылетом необходимо официально перепроверить актуальные требования к сумме депозита для выбранного типа визы и соответствие страхового полиса текущим нормам OIC.

Экспертная проверка: специалист по визовым вопросам Юлия Морозова

менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова