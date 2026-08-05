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Мечта о Лондоне разбилась о паспортный контроль: судебный процесс лишил туриста всех сбережений

Туризм » Путешествия

Отказ в получении визы привел к судебному спору между туристом и туроператором из-за возврата средств за поездку в Великобританию. Суд оставил за компанией право удержать часть оплаты для покрытия фактических расходов, что подтверждает риски путешественника при самостоятельном оформлении документов.

Лондонский автобус
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Лондонский автобус

Суть конфликта

Турист приобрел тур в Лондон сроком на 10 дней. Однако к дате вылета виза была отклонена, и поездка стала невозможной. В этой ситуации клиент потребовал от туроператора вернуть полную стоимость путевки.

Компания отказала в полном возврате. Туроператор заявил, что уже оплатил бронирование отеля и авиабилетов, поэтому может вернуть только остаток средств за вычетом этих трат. Сумма претензии туриста составила более 600 тысяч рублей.

Эксперт по пакетным турам Максим Ланин отмечает, что при заключении договора ответственность за получение визы обычно лежит на туристе, если иное не прописано в контракте. В таком случае отказ консульства считается обстоятельством, не зависящим от оператора.

Решение суда

Суд поддержал позицию туроператора. Было установлено, что компания понесла реальные затраты на организацию поездки до того, как стало известно об отказе в визе. Поскольку эти средства уже были переведены поставщикам услуг (отелям и авиакомпаниям) и не могли быть возвращены в полном объеме, турист обязан понести часть расходов.

В результате требование о возврате всей суммы было отклонено. Суд признал правомерным удержание фактических расходов компании.

Ключевым фактором в деле стало разделение ответственности: туроператор отвечает за качество услуг, но не может гарантировать решение консульства по визе. Чтобы минимизировать потери, путешественникам рекомендуется проверять условия договора на предмет порядка возврата при отказе в визе и рассмотреть возможность оформления страхового полиса от невыезда.

Экспертная проверка:
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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