Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семью настигло ужасное потрясение: актёр Иствуд признал роковую ошибку после гибели возлюбленной
Погибшему на СВО казаку Остапенко посмертно присвоили звание Героя России
Миска и лежанка как угроза: грязные вещи в доме с собакой запускают цепочку проблем
Дефицит АИ-100 и очереди на АЗС: как подготовить автомобиль к поездке на юг
Не дает статуса и привилегий: ученые выяснили истинную причину использования камней макаками
Джиджи Хадид и Брэдли Купер купили обручальные кольца: сколько стоят украшения и что говорят о свадьбе
Сибиряки любят погорячее: жгучий вкус хренодёра удержит свежесть без варки
Расплата за фальшивый Thailand Elite: как липовая дипломатка обманывала богатых туристов
Колени после 40: как защитить "хрупкий механизм" и продолжать бегать без боли

Впустили без визы, а выехать не дадут: новое правило Черногории напугало туристов

Туризм » Путешествия

С 1 ноября 2023 года Черногория вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Правило затрагивает всех россиян, независимо от цели поездки: туристов, деловых людей и других категорий граждан.

Ловчен, Черногория
Фото: commons.wikimedia.org by Daniya.Mostovaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ловчен, Черногория

Требования при пересечении даты вступления правил

Особое условие касается тех, кто планирует находиться в стране в переходный период. Если путешественник въезжает в Черногорию до 1 ноября, но вылетает из нее после этой даты, наличие действующей визы обязательно.

Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова поясняет, что дата фактического пересечения границы на выезд определяет необходимость документа: безвизовый въезд до 1 ноября не дает права легально находиться в стране после вступления новых правил в силу.

Условия для поездок с 1 ноября

Для всех граждан РФ, чей прилет в Черногорию запланирован на 1 ноября или более поздний срок, виза требуется в обязательном порядке. Требование распространяется на любые цели визита.

Сроки оформления документов могут варьироваться, поэтому рекомендуется подавать заявление в посольство или консульство заранее.

Правило касается граждан России, планирующих поездку в Черногорию. Перед выездом необходимо определить точную дату возвращения и, если она приходится на период после 1 ноября, оформить визу. Актуальные требования к пакету документов следует уточнять в консульском отделе перед подачей.

Экспертная проверка:
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Пермский край
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Собаки
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Дефицит АИ-100 и очереди на АЗС: как подготовить автомобиль к поездке на юг
Не дает статуса и привилегий: ученые выяснили истинную причину использования камней макаками
Джиджи Хадид и Брэдли Купер купили обручальные кольца: сколько стоят украшения и что говорят о свадьбе
Сибиряки любят погорячее: жгучий вкус хренодёра удержит свежесть без варки
Расплата за фальшивый Thailand Elite: как липовая дипломатка обманывала богатых туристов
Колени после 40: как защитить "хрупкий механизм" и продолжать бегать без боли
Впустили без визы, а выехать не дадут: новое правило Черногории напугало туристов
Жизнь уже не станет прежней: Мишель Пфайффер окончательно определила будущее своих новых ролей
Секрет плоского живота из СССР: 4 простых упражнения мгновенно сжигают жир в талии
Птица весом 2 грамма не устаёт удивлять: орнитологи описали рекордный обмен веществ и скорость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.