Впустили без визы, а выехать не дадут: новое правило Черногории напугало туристов

С 1 ноября 2023 года Черногория вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Правило затрагивает всех россиян, независимо от цели поездки: туристов, деловых людей и других категорий граждан.
Особое условие касается тех, кто планирует находиться в стране в переходный период. Если путешественник въезжает в Черногорию до 1 ноября, но вылетает из нее после этой даты, наличие действующей визы обязательно.
Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова поясняет, что дата фактического пересечения границы на выезд определяет необходимость документа: безвизовый въезд до 1 ноября не дает права легально находиться в стране после вступления новых правил в силу.
Для всех граждан РФ, чей прилет в Черногорию запланирован на 1 ноября или более поздний срок, виза требуется в обязательном порядке. Требование распространяется на любые цели визита.
Сроки оформления документов могут варьироваться, поэтому рекомендуется подавать заявление в посольство или консульство заранее.
Правило касается граждан России, планирующих поездку в Черногорию. Перед выездом необходимо определить точную дату возвращения и, если она приходится на период после 1 ноября, оформить визу. Актуальные требования к пакету документов следует уточнять в консульском отделе перед подачей.
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