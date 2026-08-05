Впустили без визы, а выехать не дадут: новое правило Черногории напугало туристов

С 1 ноября 2023 года Черногория вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Правило затрагивает всех россиян, независимо от цели поездки: туристов, деловых людей и других категорий граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniya.Mostovaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ловчен, Черногория

Требования при пересечении даты вступления правил

Особое условие касается тех, кто планирует находиться в стране в переходный период. Если путешественник въезжает в Черногорию до 1 ноября, но вылетает из нее после этой даты, наличие действующей визы обязательно.

Специалист по визовым вопросам Юлия Морозова поясняет, что дата фактического пересечения границы на выезд определяет необходимость документа: безвизовый въезд до 1 ноября не дает права легально находиться в стране после вступления новых правил в силу.

Условия для поездок с 1 ноября

Для всех граждан РФ, чей прилет в Черногорию запланирован на 1 ноября или более поздний срок, виза требуется в обязательном порядке. Требование распространяется на любые цели визита.

Сроки оформления документов могут варьироваться, поэтому рекомендуется подавать заявление в посольство или консульство заранее.

Правило касается граждан России, планирующих поездку в Черногорию. Перед выездом необходимо определить точную дату возвращения и, если она приходится на период после 1 ноября, оформить визу. Актуальные требования к пакету документов следует уточнять в консульском отделе перед подачей.