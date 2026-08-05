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Расплата за фальшивый Thailand Elite: как липовая дипломатка обманывала богатых туристов

Туризм » Путешествия

Посредничество при оформлении долгосрочных виз в Таиланд привело россиянку к тюремному сроку. Суд назначил женщине 9 месяцев лишения свободы за обман соотечественников, которые пытались получить резидентство по программе Thailand Elite.

Пхукет, Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Chaiyathat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пхукет, Таиланд

Схема строилась на создании ложного авторитета: женщина представлялась супругой посла и заявляла о наличии особых связей в посольстве. По словам потерпевших, она обещала помощь в получении виз для работы или отдыха, за что брала деньги. После получения средств посредница скрывалась, не предоставляя никаких документов.

В ходе следствия выяснилось, что для привлечения клиентов женщина использовала фальшивые документы и ложные сведения о своем статусе. Конфликт перешел в юридическую плоскость после того, как пострадавшие заявили об обмане, а подозреваемая была арестована.

Эксперт по бронированию документов Анастасия Крылова поясняет, что программа Thailand Elite предполагает строго определенный порядок оплаты и проверки кандидата, который осуществляется через официальные каналы или аккредитованных агентов, а не через частных лиц, ссылающихся на родственные связи с дипломатами.

Ситуация завершилась приговором суда в размере 9 месяцев лишения свободы. Следствие продолжает работу, поэтому возможны новые обвинения по мере выявления дополнительных жертв.

Для путешественников ключевым уроком становится необходимость проверять легитимность посредника. Оплата визовых услуг через частные переводы физическим лицам, особенно при отсутствии официального договора и подтверждения от консульства или оператора программы, несет высокие риски потери средств.

Экспертная проверка:
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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