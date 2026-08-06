Холодный ветер или изнуряющий зной: в какие месяцы Египет показывает свой худший характер

Египетское солнце обманчиво — оно светит почти всегда, но радость приносит не в каждом месяце. Поездка в разгар лета может обернуться добровольным заточением в номере под кондиционером, а зимний визит заставит кутаться в куртку сразу после захода солнца. Главное — понимать, что климат в этой стране меняется резко, и комфортный отдых зависит не столько от звездности отеля, сколько от правильно выбранных дат на календаре.

Фото: commons.wikimedia.org by Петар Милошевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой Сфинкс

Три сезона — три разных опыта

Туристический график в стране четко разделен на три этапа. Октябрь, ноябрь и апрель считаются временем золотой середины. В этот период воздух прогревается до идеальных +28 градусов, а вода остается настолько теплой, что выходить из нее не хочется часами. Это лучший момент для тех, кто планирует долгие заплывы с маской.

"В межсезонье Египет показывает себя с лучшей стороны, но именно в эти месяцы нагрузка на отели достигает пика, поэтому любые спонтанные действия по бронированию могут стоить дороже обычного", — рассказал в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

С мая по сентябрь наступает испытание жарой. Температура в тени часто переваливает за отметку в +40 градусов. Песок раскаляется так, что босиком по нему не пройти. Однако сухой воздух помогает переносить зной легче, чем в тропиках. В это время море напоминает парное молоко, а цены в отелях заметно падают из-за низкого спроса.

Зимние месяцы — декабрь, январь и февраль — подходят для тех, кто не ставит пляжный отдых на первое место. Днем на солнце тепло, около +23 градусов, но как только оно садится, температура падает до +12…+15. Без теплой одежды вечером на прогулке будет неуютно. Это идеальное время для поездок к древним храмам.

Красное море против Средиземного

Основной поток путешественников выбирает Красное море. Оно соленое, плотное и очень живое. Хургада и Шарм-эль-Шейх работают круглый год, предлагая классический формат отдыха. Здесь практически не бывает дождей, а подводный мир доступен даже новичкам на мелководье.

Средиземноморское побережье, представленное Александрией и Мерса-Матрух, живет по другому графику. Тут выражена сезонность, похожая на турецкую или греческую. Зимой здесь ветрено и дождливо, а купальный сезон короче. Ехать сюда стоит ради атмосферы старого Египта и архитектуры, а не ради кораллов.

Как выбрать курорт под свой запрос?

Хургада традиционно считается местом для семейного отдыха. Пляжи тут преимущественно песчаные с пологим дном, что удобно для детей. Шарм-эль-Шейх — это рай для любителей рифов. Часто отели здесь имеют короткие понтоны, с которых человек сразу попадает на глубину к стаям ярких рыб. Если нужен покой, стоит обратить внимание на Сахль-Хашиш, где плотность застройки ниже.

"Выбор локации напрямую влияет на итоговый вариант отдыха — в Шарме вы привязаны к морю и рыбкам, а в Хургаде проще организовать вылазки в город или пустыню", — отметил в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Экскурсионный день: что важно предусмотреть?

Поездка к пирамидам из курортных зон — это всегда серьезное испытание. Дорога до Каира занимает около шести часов в одну сторону. Тот самый секрет комфортной экскурсии заключается в выборе зимних месяцев. Гулять по плато Гиза в июле физически невозможно — отсутствие тени и раскаленный камень превращают осмотр достопримечательностей в мучение.

Важный нюанс: при планировании дальних поездок стоит учитывать строгий контроль на дорогах. Туристические автобусы часто двигаются колоннами, что замедляет движение. Если бюджет позволяет, лучше рассмотреть перелет внутренними авиалиниями — это экономит около десяти часов пути.

Когда цены самые низкие?

Самый бюджетный отдых выпадает на вторую половину августа и начало сентября. В это время отели сражаются за каждого гостя, предлагая значительные скидки. Если жара в +40 градусов не пугает, можно получить сервис высокого уровня за небольшие деньги. Также традиционный спад цен наблюдается сразу после новогодних праздников и до середины февраля.

Солнце — друг и враг

В Египте УФ-индекс почти всегда зашкаливает. Ожог можно получить даже в облачную погоду или находясь в воде. Использование защитных средств с индексом 50 — это база безопасности. Обновлять слой крема нужно после каждого выхода из моря, даже если на упаковке написано о водостойкости.

"Многие забывают, что активное солнце требует не только кремов, но и правильного питьевого режима — в сухом климате обезвоживание наступает незаметно для туриста", — подчеркнула специально для Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Типичная ошибка Как сделать правильно Ехать на пирамиды в августе Планировать исторические экскурсии с ноября по март Забывать теплые вещи зимой Брать ветровку или свитер для вечерних прогулок Купаться без тапочек на коралловых пляжах Всегда использовать специальную обувь "коралки" Находиться на солнце в полдень С 12:00 до 16:00 отдыхать в тени или в номере

Ответы на популярные вопросы о поездке в Египет

Как правильно спланировать поездку, чтобы избежать жары?

Выбирайте месяцы с октября по апрель. В это время температура воздуха не превышает +30 градусов, что позволяет совмещать пляжный отдых с прогулками по городу без риска перегрева.

Какие ошибки часто допускают туристы при выборе отеля?

Часто не учитывают наличие рифа. В Шарм-эль-Шейхе отель может стоять на скале, и вход в море будет только с длинного моста, что неудобно для пожилых людей или тех, кто плохо плавает.

Как выбрать транспорт для поездки в Каир?

Если пугает 6-часовой переезд на автобусе, выбирайте авиарейс из Хургады или Шарма. Это дороже, но позволяет сэкономить силы для осмотра экспозиций музея и пирамид.

Как обезопасить отдых и избежать солнечных ожогов?

Используйте крем SPF 50, носите головной убор и солнцезащитные очки с фильтром. Главное — не пытаться загореть в первые два дня, проводя под солнцем по несколько часов подряд.

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