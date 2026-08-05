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Завтрак вместо бессонницы: как еда и напитки способны обмануть биологические часы в перелёте

Туризм

Смена часовых поясов — джетлаг — часто превращает начало отпуска в борьбу с сонливостью, головной болью и сбоями в работе кишечника. Однако тяжесть акклиматизации зависит не только от количества часов в самолете, но и от содержимого вашей тарелки. 

Стюардесса разговаривает с пассажиром
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стюардесса разговаривает с пассажиром

Гастрономическая подготовка к перелету

Джетлаг возникает, когда внутренние ритмы организма остаются привязанными к домашнему региону, в то время как внешние условия требуют иного графика. Подготовка к адаптации должна начинаться еще на борту лайнера. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует поддерживать высокий уровень гидратации и выполнять легкую разминку прямо в кресле самолета.

"Обезвоживание, характерное для авиаперелетов из-за сухого воздуха в салоне, кратно усиливает усталость и выраженность симптомов джетлага. Важно пить чистую воду на протяжении всего пути", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Важно помнить, что даже если перелет прошел гладко, задержка рейса или вынужденная смена маршрута могут продлить время вашего пребывания в пути, что требует дополнительного внимания к питьевому режиму.

Синхронизация питания с местным временем

Сбои в пищеварении — вздутие и запоры — являются классическими спутниками смены поясов. Чтобы минимизировать риски, начинайте смещать время завтраков и ужинов к графику страны назначения за 2-3 дня до вылета. Оказавшись на месте, сразу переходите на местный распорядок еды.

Исследования 2023 года подтверждают: плотный завтрак в первые три дня на новом месте помогает организму быстрее перестроиться. При этом порцию ужина в этот период лучше сократить или вовсе отказаться от него. Для чувствительного желудка критически важно выбирать привычные, легкоусвояемые продукты.

"В первые дни путешествия стоит отдавать предпочтение небольшим порциям. Это облегчает работу ЖКТ, который и так находится в стрессе. Постепенно увеличивать объем пищи можно только после первичной адаптации", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Напитки в небе и на земле: чего стоит избегать

Алкоголь и кофеин — главные враги туриста в период акклиматизации. Спиртное не только обезвоживает, но и разрушает структуру сна, делая его поверхностным и не приносящим отдыха. Кофеин же допустим только в первой половине дня по местному времени, иначе риск бессонницы возрастет многократно.

Ошибка туриста Рекомендация эксперта
Употребление алкоголя "для сна" в самолете Пейте чистую воду, алкоголь усиливает джетлаг
Плотный ужин сразу после прилета вечером Сделайте акцент на завтраке, ужин должен быть легким
Резкое переедание экзотическими блюдами Выбирайте знакомые продукты в первые 48 часов
Попытка взбодриться кофе поздно вечером Используйте кофеин стратегически — только утром

Восстановление режима после возвращения

Когда отпуск завершается, правила игры не меняются. Возврат к домашнему режиму должен быть таким же системным. Эксперты советуют не давать себе поблажек и максимально быстро возвращаться к привычному расписанию приемов пищи и сна. Это особенно актуально, если вы планируете поездки на юг, где разница в климате накладывается на временные сдвиги.

"Чем дисциплинированнее вы вернетесь к своему стандартному графику питания и бодрствования дома, тем быстрее исчезнет послеотпускная апатия. Организм любит предсказуемость", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о джетлаге

1. Как питание помогает при смене часовых поясов?

Прием пищи в определенное время служит сигналом для организма. Синхронизируя еду с местным временем, вы принудительно "переводите стрелки" своих биологических часов, помогая метаболизму адаптироваться к новому графику.

2. Можно ли пить кофе, чтобы не уснуть днем после перелета?

Кофе допустим только в первой половине дня. Если пить его после 15:00 по местному времени, кофеин помешает ночному засыпанию, что только растянет период мучительного джетлага.

3. Почему в путешествии часто возникают проблемы с пищеварением?

Кишечник имеет свои циркадные ритмы. Сбой режима и непривычная еда приводят к дискомфорту. Поэтому эксперты советуют в первые дни есть понемногу и выбирать максимально простую пищу.

4. Стоит ли принимать мелатонин вместе с диетой?

Мелатонин может быть дополнением к режиму питания, но его прием стоит согласовать с врачом. Правильная еда и вода — это естественные и безопасные способы коррекции состояния, доступные каждому.

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Экспертная проверка: Роман Ларин, эксперт по туристической безопасности, Елена Гумина, эксперт по отельному сервису, Дмитрий Лаврентьев, эксперт по курортному отдыху.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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