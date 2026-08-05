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Смартфон под проверкой и запрет на выезд: Китай вводит новые правила пересечения границы

Туризм » Регионы » Азия

Китайские власти вводят беспрецедентные меры контроля за трансграничными перемещениями, которые напрямую затронут не только местных жителей, но и работу иностранных посредников. С 15 сентября вступают в силу новые правила Госсовета КНР, расширяющие полномочия силовиков и таможенных служб. Теперь любая поездка за рубеж требует "кристальной чистоты" намерений, а отказ в выезде может быть оформлен на срок до трех лет без права обжалования, если деятельность гражданина покажется государству подозрительной.

Флаг Китая на фоне стеклянного здания
Фото: flickr.com by Tomas Roggero from Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Китая на фоне стеклянного здания

Тотальный досмотр: что изменится на границе КНР

Согласно опубликованному регламенту, состоящему из 19 ключевых разделов, процедура пересечения границы КНР становится максимально прозрачной для спецслужб. Теперь каждый выезжающий обязан документально подтвердить "правдивость и законность" своих целей. Таможенные офицеры наделяются правом проводить углубленные интервью и, что самое важное, инспектировать электронные данные на личных смартфонах и ноутбуках туристов.

"Такие меры продиктованы стремлением Пекина предотвратить утечку критически важной информации и данных социальных сетей, которые теперь официально включены в периметр национальной безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Власти на местах получили рычаги для оперативного блокирования выезда. Если гражданин будет замечен в деятельности, которая, по мнению Пекина, наносит ущерб национальным интересам, запрет на заграничные поездки может растянуться на три года. Подобные жесткие рамки вводятся на фоне глобальной конкуренции, когда цены на популярных курортах Азии стимулируют массовый поток туристов, требующий более пристального надзора.

Защита технологий и запрет на выезд сотрудников

Особое внимание в новых правилах уделено "талантам и технологиям". Любые нарушения в сфере экспорта или торговли высокотехнологичными решениями теперь классифицируются как прямая угроза промышленной безопасности КНР. Профильные ведомства, включая Министерство торговли, получили право накладывать персональные ограничения на выезд топ-менеджеров и технических специалистов компаний, подозреваемых в несанкционированной передаче данных.

"Для бизнеса это означает необходимость пересмотра всех протоколов командировок. Риск неожиданной блокировки сотрудника на границе становится реальным фактором, влияющим на международное сотрудничество", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Удар по образовательным и миграционным агентствам

Реформа затронет и рынок посреднических услуг. Компании, организующие обучение за рубежом и оказывающие помощь в иммиграции, попадут под жесткий аудит. Контроль над этими структурами усиливается, чтобы исключить каналы незаконного вывода капитала и "утечки мозгов". Планируя сложный маршрут, туристам стоит учитывать, что даже поездки по обычному паспорту в безвизовые страны теперь будут оцениваться через призму лояльности и безопасности данных.

"С ужесточением правил посредникам станет сложнее гарантировать клиентам беспрепятственный выезд, так как финальное решение теперь зависит от проверки цифрового следа конкретного человека", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Изменение / Ситуация Последствия и рекомендации
Проверка гаджетов на границе Таможня может изучать содержание соцсетей и мессенджеров
Подозрение в "утечке талантов" Запрет на выезд из КНР на срок до трех лет
Работа через агентства обучения Риск аннуляции поездки при выявлении недостоверных данных у посредника

Ответы на популярные вопросы о правилах выезда из Китая

Как подготовиться к прохождению китайской границы после 15 сентября?

Необходимо иметь при себе четкое документальное подтверждение цели поездки (приглашения, брони, контракты) и быть готовым к проверке содержимого мобильных устройств на предмет информации, затрагивающей нацбезопасность.

Кто попадает в группу риска по запрету на выезд?

В первую очередь это специалисты высокотехнологичных отраслей, ученые и лица, имеющие доступ к государственным данным или работающие в компаниях, находящихся под надзором Минторга КНР.

Могут ли запретить выезд за активность в социальных сетях?

Да, новые правила прямо упоминают "информацию и данные соцсетей" как объект защиты. Контент, признанный вредным для интересов Китая, может стать легальным основанием для отказа в пересечении границы.

Коснется ли это иностранных туристов в Китае?

Правила ориентированы на управление трансграничной деятельностью в целом. Хотя основной акцент сделан на гражданах КНР, расширенные полномочия таможни по проверке электроники технически могут применяться ко всем лицам, пересекающим границу.

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Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, аналитик туристического рынка Илья Роденко, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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