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Мода на "холодные каникулы" набирает обороты, но многие возвращаются с неожиданным разочарованием

Туризм » Путешествия

В туристической индустрии набирает популярность тренд на "холодные каникулы" — поездки в Скандинавию, Исландию и Аляску для спасения от летнего зноя. Однако стремление уехать на север часто оборачивается завышенными ценами, переполненностью объектов и отсутствием кондиционеров в отелях, что делает такой отдых рискованным с финансовой и физической точек зрения.

Аляска
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аляска

Ловушка "холодных каникул"

Маркетинговая концепция холодных каникул обещает прохладу, но на практике путешественники сталкиваются с инфраструктурным коллапсом. Рост спроса приводит к двукратному увеличению стоимости жилья и полной загрузке транспортных маршрутов, включая паромы.

Одной из главных проблем становится отсутствие систем кондиционирования воздуха в северных регионах. Отели Скандинавии и Исландии зачастую не проектировались с учетом летних тепловых волн, что в периоды аномальной жары делает пребывание в номерах некомфортным.

По мнению экспертов рынка, данный тренд частично является искусственным. Ряд компаний переупаковывают направления с низким летним спросом под видом "эксклюзивных убежищ", повышая стоимость услуг на 30-40% при инфраструктуре, не рассчитанной на пиковые нагрузки.

Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова отмечает, что северные направления имеют очень короткий летний сезон и ограниченное количество транспортных слотов. Это создает искусственный дефицит, который приводит к росту цен даже при посредственном качестве сервиса.

Альтернатива: "горячие каникулы"

В противовес северному направлению развивается формат hotcations — поездки в жаркие регионы (Дубай, Мадрид, Финикс) именно в период их низкого сезона. Основной аргумент здесь — экономическая выгода и гарантированный комфорт внутри помещений.

В летний период люксовые отели в этих городах работают с минимальной загрузкой, предлагая скидки от 50% до 70%. В отличие от северных отелей, здесь системы кондиционирования работают в полную мощность, а инфраструктура полностью готова к экстремальным температурам.

Однако такой формат требует изменения самого подхода к отдыху. Эксперты рекомендуют отказаться от плотного графика посещения достопримечательностей в пользу "замедленного" темпа: отдыха у бассейна и перемещений по городу только в ранние утренние или поздние вечерние часы.

Ирина Соколова предупреждает, что при выборе жарких направлений необходимо учитывать риски для здоровья. Рекомендуется оформлять медицинскую страховку с расширенным покрытием, включая расходы на экстренную медицинскую эвакуацию, так как тепловые удары могут потребовать срочного вмешательства врачей.

Как планировать поездку без потерь

Для тех, кто не готов к экстремальной жаре или переплатам на севере, существуют промежуточные варианты:

  • Поездки в "межсезонье". Для Аляски и Скандинавии оптимальным временем считаются сентябрь и октябрь — толпы туристов редеют, а цены снижаются.
  • Альтернативные прохладные точки. Рассмотрите менее очевидные направления с умеренным климатом, например, Эстонию, где риск переплаты за "моду на холод" ниже.
  • Проверка оснащения жилья. При бронировании отелей на севере необходимо напрямую уточнять наличие кондиционера в номере, не полагаясь на общие характеристики региона.

Выбор между "холодным" и "горячим" направлением сегодня сводится к приоритетам: либо погружение в дикую природу севера при риске переплаты и бытового дискомфорта, либо бюджетный люкс в жарком климате при условии строгого соблюдения режима безопасности.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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