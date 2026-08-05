Мода на "холодные каникулы" набирает обороты, но многие возвращаются с неожиданным разочарованием

В туристической индустрии набирает популярность тренд на "холодные каникулы" — поездки в Скандинавию, Исландию и Аляску для спасения от летнего зноя. Однако стремление уехать на север часто оборачивается завышенными ценами, переполненностью объектов и отсутствием кондиционеров в отелях, что делает такой отдых рискованным с финансовой и физической точек зрения.
Маркетинговая концепция холодных каникул обещает прохладу, но на практике путешественники сталкиваются с инфраструктурным коллапсом. Рост спроса приводит к двукратному увеличению стоимости жилья и полной загрузке транспортных маршрутов, включая паромы.
Одной из главных проблем становится отсутствие систем кондиционирования воздуха в северных регионах. Отели Скандинавии и Исландии зачастую не проектировались с учетом летних тепловых волн, что в периоды аномальной жары делает пребывание в номерах некомфортным.
По мнению экспертов рынка, данный тренд частично является искусственным. Ряд компаний переупаковывают направления с низким летним спросом под видом "эксклюзивных убежищ", повышая стоимость услуг на 30-40% при инфраструктуре, не рассчитанной на пиковые нагрузки.
Менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова отмечает, что северные направления имеют очень короткий летний сезон и ограниченное количество транспортных слотов. Это создает искусственный дефицит, который приводит к росту цен даже при посредственном качестве сервиса.
В противовес северному направлению развивается формат hotcations — поездки в жаркие регионы (Дубай, Мадрид, Финикс) именно в период их низкого сезона. Основной аргумент здесь — экономическая выгода и гарантированный комфорт внутри помещений.
В летний период люксовые отели в этих городах работают с минимальной загрузкой, предлагая скидки от 50% до 70%. В отличие от северных отелей, здесь системы кондиционирования работают в полную мощность, а инфраструктура полностью готова к экстремальным температурам.
Однако такой формат требует изменения самого подхода к отдыху. Эксперты рекомендуют отказаться от плотного графика посещения достопримечательностей в пользу "замедленного" темпа: отдыха у бассейна и перемещений по городу только в ранние утренние или поздние вечерние часы.
Ирина Соколова предупреждает, что при выборе жарких направлений необходимо учитывать риски для здоровья. Рекомендуется оформлять медицинскую страховку с расширенным покрытием, включая расходы на экстренную медицинскую эвакуацию, так как тепловые удары могут потребовать срочного вмешательства врачей.
Для тех, кто не готов к экстремальной жаре или переплатам на севере, существуют промежуточные варианты:
Выбор между "холодным" и "горячим" направлением сегодня сводится к приоритетам: либо погружение в дикую природу севера при риске переплаты и бытового дискомфорта, либо бюджетный люкс в жарком климате при условии строгого соблюдения режима безопасности.
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