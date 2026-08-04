Азиатский вектор в туризме: Таиланд и Китай дешевеют

Августовский отпуск за рубежом остается доступным для россиян при условии грамотного выбора направления. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) выделили список стран, где ценник на отдых не ударит по бюджету. Наиболее экономными вариантами в конце лета признаны Абхазия, Таиланд, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. При планировании перелета стоит помнить, что здоровье в самолете напрямую зависит от правильной подготовки к длительным нагрузкам.

Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляжи островов Пхи-Пхи и полуострова Рай-лей

Бюджетные фавориты и азиатский вектор

Самым доступным массовым направлением остается Абхазия, где средний чек на неделю с перелетом держится в районе 150 тысяч рублей на двоих. Минимальный порог входа начинается от 79 тысяч рублей за тур с завтраками, если выбирать кемпинги или экономичные гостиницы. "Важно учитывать, что выбор отелей и качество сервиса в Абхазии более ограничены, чем на многих зарубежных направлениях", — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на экспертов АТОР. Альтернативой могут стать бюджетные маршруты Адыгеи, предлагающие уникальные впечатления внутри страны.

Таиланд и Китай демонстрируют высокую конкурентоспособность: средняя стоимость десятидневного отдыха там составляет около 178-180 тысяч рублей. В Таиланде сейчас низкий сезон, что позволяет бронировать качественное жилье со значительными скидками, а в КНР цены за год упали на 10,5%. Немногим дороже обойдутся ОАЭ (182 тыс. руб. за неделю) и Вьетнам (190 тыс. руб. за 10 ночей), где расширение чартерных программ помогло сдержать рост тарифов.

"Смещение спроса в сторону Азии в летние месяцы — это рациональный ответ туристов на перегретый рынок традиционных средиземноморских курортов", - отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Специфика "все включено" и турецкий спрос

Любителям системы All Inclusive аналитики рекомендуют Египет и Тунис. Неделя в тунисском отеле обойдется минимум в 150 тысяч рублей, тогда как египетские "три звезды" стартуют от 130 тысяч, хотя за премиальный сервис придется отдать от 200 тысяч рублей. Турция, несмотря на лидерство в продажах, остается дорогой: средний чек за неделю составляет 255 тысяч рублей. Как подчеркнули в АТОР: "Турция остается безусловным лидером продаж, но хорошие варианты на август быстро заканчиваются. Горящих туров по этому направлению сейчас практически нет".

Финальная стоимость поездки в августе часто зависит от даты возвращения, так как авиабилеты дорожают к началу учебного года. Тем, кто не готов к таким тратам, стоит рассмотреть отдых в Беларуси, где качественное восстановление обходится значительно дешевле. В целом эксперты советуют закладывать на зарубежную поездку для двоих не менее 230 тысяч рублей с учетом всех базовых расходов.

Ответы на популярные вопросы о зарубежном отдыхе в августе

Где дешевле всего отдохнуть в августе с перелетом?

Наиболее бюджетным вариантом остается Абхазия, где стоимость пакетных туров начинается от 79 тысяч рублей на двоих. Второе место занимает Таиланд благодаря сезонному снижению цен на отели.

Почему отдых в Китае стал доступнее?

Средняя стоимость туров в Китай за последний год снизилась на 10,5%, что позволило направлению войти в топ бюджетных вариантов с чеком около 180 тысяч рублей за 10 ночей.

Можно ли найти горящие туры в Турцию в конце лета?

По данным туроператоров, горящие предложения по турецкому направлению в августе практически отсутствуют из-за экстремально высокого спроса, покрывающего треть всех продаж.

Сколько денег нужно на отдых в формате "все включено"?

Минимальный порог для Туниса составляет 150 тысяч рублей на двоих, для Египта — от 130 тысяч рублей за отели уровня 3*, качественные варианты начинаются от 200 тысяч рублей.

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