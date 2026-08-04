Республика Алтай внедрит цифровизацию услуг в рамках развития туризма

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Республику Алтай, где обсудил развитие туристической отрасли страны. Премьер-министр назвал регион эталоном экологического туризма, отметив статус "Золотых гор Алтая" в списке ЮНЕСКО и живописность Чуйского тракта.

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Центральной темой совещания стал баланс между притоком туристов и сохранением природы. В республике уже создают новые маршруты и развивают экотуризм, но инфраструктура должна расти быстрее, чем количество гостей, чтобы не навредить ландшафтам.

Направление развития Ключевые задачи Транспорт и логистика Повышение доступности удаленных точек региона Экономика Привлечение частных инвестиций в туристические объекты Сервис и технологии Цифровизация услуг и повышение качества обслуживания

Особое внимание уделили культурным и историческим памятникам. Планы по их развитию, вместе с транспортными улучшениями, объединят в одну систему через национальный проект "Туризм". В реализации займутся федеральные власти совместно с региональными.

"Золотые горы Алтая включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а всем хорошо известный Чуйский тракт — в числе самых живописных", — отметил Михаил Мишустин.