Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Республику Алтай, где обсудил развитие туристической отрасли страны. Премьер-министр назвал регион эталоном экологического туризма, отметив статус "Золотых гор Алтая" в списке ЮНЕСКО и живописность Чуйского тракта.
Центральной темой совещания стал баланс между притоком туристов и сохранением природы. В республике уже создают новые маршруты и развивают экотуризм, но инфраструктура должна расти быстрее, чем количество гостей, чтобы не навредить ландшафтам.
|Направление развития
|Ключевые задачи
|Транспорт и логистика
|Повышение доступности удаленных точек региона
|Экономика
|Привлечение частных инвестиций в туристические объекты
|Сервис и технологии
|Цифровизация услуг и повышение качества обслуживания
Особое внимание уделили культурным и историческим памятникам. Планы по их развитию, вместе с транспортными улучшениями, объединят в одну систему через национальный проект "Туризм". В реализации займутся федеральные власти совместно с региональными.
"Золотые горы Алтая включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а всем хорошо известный Чуйский тракт — в числе самых живописных", — отметил Михаил Мишустин.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.