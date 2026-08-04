Отмена рейса больше не означает потерю денег: суд защитил туриста и вернул стоимость тура

Срыв долгожданного отпуска из-за отмены авиарейса — ситуация, в которой туристы часто оказываются заложниками обстоятельств. Однако недавний прецедент в Тверском областном суде доказал: даже если полет сорвался по независящим от перевозчика причинам, туроператор обязан вернуть полную стоимость путевки. Житель Твери сумел отсудить у компании более 800 тысяч рублей, создав важный ориентир для всех путешественников, столкнувшихся с удержанием "фактически понесенных расходов" при форс-мажоре.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info турагентство

История конфликта: отмена рейса и частичный возврат

Весной 2025 года житель Твери забронировал два тура на группу из восьми человек в компании ООО "Винд Трэвел". Общая стоимость отдыха составила 844 тысячи рублей. Однако в день вылета из аэропорта Внуково планы разрушились: из-за введения сигнала "Ковер" средствами ПВО рейсы сначала задержали, а затем и вовсе отменили. Туроператор предложил клиентам вылететь через два дня, но сокращение срока отдыха не устроило заказчиков, и они отказались от поездки.

Конфликт перешел в юридическую плоскость, когда компания вернула туристам лишь 393 тысячи рублей. Оставшуюся сумму — более 450 тысяч — туроператор удержал, сославшись на то, что эти деньги уже переведены партнерам за организацию перелета и являются невозвратными. В условиях, когда ценники на отдых остаются высокими, потеря половины стоимости тура стала для истца серьезным ударом.

"Туроператор несет полную ответственность перед туристом за выполнение всех услуг, входящих в пакет. Ссылки на то, что деньги уже ушли авиакомпании или отелю, не освобождают его от обязанности вернуть средства, если услуга не была оказана в срок", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Позиция судов: почему решение первой инстанции отменили

Первоначально районный суд встал на сторону бизнеса. Судья посчитал, что отмена рейса из-за мер безопасности — это обстоятельство непреодолимой силы, за которое туроператор не отвечает. Однако Тверской областной суд с такой трактовкой не согласился. Апелляция подчеркнула: профессиональный участник рынка обязан учитывать риски. Поскольку ограничения в аэропортах вводятся регулярно на протяжении последних лет, компания могла и должна была предусмотреть механизмы защиты интересов клиентов в договорах с партнерами.

Суд пришел к выводу, что перекладывание убытков на потребителя в данной ситуации недопустимо. В итоге с ООО "Винд Трэвел" взыскали не только удержанную стоимость туров, но и неустойку, компенсацию морального вреда, а также внушительный штраф. Общая сумма выплат составила 853 тысячи рублей. Это решение подтверждает, что даже в сложные времена борьба за права россиян в сфере туризма остается приоритетом правосудия.

"Этот прецедент крайне важен. Суд четко дал понять: предпринимательские риски — это забота бизнеса, а не кошелька туриста. Если туроператор не застраховал свои отношения с авиаперевозчиком, он платит сам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Как туристу защитить свои права при отмене тура

Чтобы не остаться без денег и отдыха, важно правильно фиксировать все этапы взаимодействия с турфирмой. В случае отмены или существенной задержки рейса, которая делает поездку бессмысленной (например, при коротком туре), потребитель имеет право на расторжение договора. Не стоит соглашаться на "заморозку" средств на депозите, если вы не планируете поездку в ближайшее время.

"При отмене рейса по вине третьих лиц или из-за форс-мажора первым делом подавайте письменную претензию. Требуйте полный возврат, ссылаясь на невозможность оказания услуги. Судебная практика сейчас активно защищает путешественников", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Типичная ошибка туриста Грамотный алгоритм действий Устное согласие на перенос дат без фиксации новых условий. Оформляйте дополнительное соглашение или требуйте возврат средств Отказ от претензии из-за веры в "невозвратные тарифы" оператора. Закон о защите прав потребителей выше условий договора туроператора Ожидание возврата денег более 10 дней без обращения в суд. По истечении срока претензии начинайте подготовку иска для взыскания неустойки

Ответы на популярные вопросы о возврате средств за туры

Что делать, если рейс отменили, а туроператор предлагает подождать? Вы имеете право либо согласиться на предложенные изменения, либо отказаться от договора и потребовать возврат денег. Если задержка рейса меняет сроки тура более чем на сутки, это считается существенным изменением условий договора. Имеет ли право компания удерживать "фактически понесенные расходы"? Только если они документально подтверждены и касаются именно вашего бронирования. Однако, как показывает практика суда в Твери, в случаях массовых отмен из-за безопасности эти расходы часто признаются предпринимательским риском оператора. Как подготовить претензию туроператору? Претензия составляется в свободной форме на имя руководителя организации. В ней нужно указать детали бронирования, причину отказа (отмена рейса) и требование вернуть полную сумму в течение 10 календарных дней. Можно ли взыскать больше, чем стоил сам тур? Да. В суде вы можете требовать неустойку (3% за каждый день просрочки возврата), компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований.

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