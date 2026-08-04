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Трагедия с россиянами не охладила интерес к Таиланду: туры продолжают покупать

Туризм » Регионы » Азия

Трагическое происшествие в Паттайе, связанное с гибелью двух российских граждан, не спровоцирует волну аннуляций туров в Таиланд. Эксперты отрасли уверены: несмотря на резонансный характер преступления, направление сохраняет статус лидера зимнего сезона. Основными факторами устойчивости спроса остаются дефицит альтернативных маршрутов с прямым авиасообщением и оперативная реакция местных властей, уже объявивших об усилении мер безопасности на курортах. Для путешественников, планирующих поездку в Юго-Восточную Азию, ситуация не является поводом для смены планов, однако требует стандартной бдительности, характерной для любого зарубежного вояжа.

Паттайя, Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Radek Kucharski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паттайя, Таиланд

Почему массовых отмен не будет: анализ рисков

Специалисты туриндустрии исключают сценарий, при котором россияне начнут массово отказываться от поездок в королевство. Единичные инциденты, даже столь тяжкие, редко влияют на глобальные потоки, если они не носят системный характер или не связаны с террористической угрозой. Прогнозировать, что туристы прекратят визиты в Паттайю или Пхукет из-за криминальной хроники, было бы неверно.

"Подобные инциденты, к сожалению, случаются на многих популярных направлениях. Таиланд в этом плане не является исключением, но и не демонстрирует всплеска агрессии именно в отношении россиян", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Важно понимать, что для многих путешественников выбор страны продиктован не только личными предпочтениями, но и практическими соображениями выгоды. На фоне того, как Турция начала борьбу за россиян через систему скидок, Таиланд остается стабильным конкурентом в сегменте экзотического отдыха.

Зимний сезон и прямые рейсы: главные козыри Таиланда

Тайское направление сейчас находится на пороге перехода на зимнее расписание. Это традиционный период пикового спроса, когда количество рейсов увеличивается, а загрузка отелей приближается к максимуму. В условиях ограниченного выбора стран, куда можно добраться без пересадок, Таиланд прочно удерживает позиции в топ-листе.

"Отсутствие массовых альтернатив с прямым перелетом делает Таиланд почти безальтернативным вариантом для зимнего пляжного отдыха в Азии. Туристы ценят комфорт логистики выше, чем гипотетические риски, которые присутствуют в любом мегаполисе мира", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для тех, кто ищет варианты отдыха без лишних формальностей, Таиланд остается в списке безвизовых стран для осенних поездок, что значительно упрощает планирование отпуска в последний момент.

Реакция властей: усиление охраны туристических зон

Премьер-министр Таиланда уже выступил с заявлением, подчеркнув, что тяжкие преступления против иностранных гостей в стране случаются крайне редко. Власти осознают репутационные риски, поэтому в ключевых зонах отдыха — Паттайе, Пхукете и Самуи — введены дополнительные меры контроля. Это включает усиление патрулирования и проверку объектов размещения.

"Безопасность на курорте — это комплекс мер от освещенности улиц до работы туристической полиции. Текущее усиление контроля призвано успокоить рынок и подтвердить статус страны как безопасной гавани для отдыха", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Риск или ошибка туриста Рекомендация эксперта / Результат
Посещение неосвещенных и малолюдных районов в ночное время Использование официального такси и пребывание в людных туристических зонах снижает риск криминала на 90%
Хранение всех наличных средств и оригиналов документов при себе Использование сейфа в отеле; ношение с собой только копий документов и необходимой суммы денег
Конфликты с местным населением или игнорирование традиций Соблюдение спокойствия и вежливости; в спорных ситуациях обращение в туристическую полицию

Ответы на популярные вопросы о безопасности в Таиланде

Как правильно спланировать поездку после негативных новостей?

Ориентируйтесь на проверенные отели в развитых туристических районах. Изучайте актуальные отзывы о безопасности конкретной локации и убедитесь, что ваш туроператор обеспечивает поддержку 24/7.

Какие ошибки часто допускают туристы, пренебрегая безопасностью?

Самая частая ошибка — чрезмерное доверие случайным знакомым и посещение частных вечеринок в несертифицированных местах. Также опасно оставлять вещи без присмотра на общественных пляжах.

Как выбрать транспорт и размещение, чтобы минимизировать риски?

Выбирайте отели с собственной службой охраны и видеонаблюдением. Для перемещений лучше использовать приложения Grab или Bolt, где поездка фиксируется системой GPS, вместо случайных попуток.

Как обезопасить отдых и избежать проблем с законом или криминалом?

Всегда имейте при себе номер телефона туристической полиции (1155). Не вступайте в сделки с сомнительными уличными торговцами и строго соблюдайте правила поведения в общественных местах.

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Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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