Турция неожиданно начала борьбу за россиян: курортам пришлось готовить щедрые скидки

Турция теряет статус доступного массового направления из-за ежегодного роста цен на 10-20%, считает профессор Института управления РАНХиГС Галина Дехтярь. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснила, что стимулирование спроса через скидки и субсидии становится единственным способом сохранить интерес российских путешественников к местным курортам.

Фото: commons.wikimedia.org by Mansevikobora, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вид от замка Бодрум до порта, Турция

Ранее сообщалось, что туристам из России могут начать предоставлять значительные скидки на отдых в Турции. Как рассказал РИА Новости источник в правительстве республики, такую возможность сейчас обсуждают власти и представители туристической отрасли страны, чтобы простимулировать спрос.

По словам Дехтярь, турецкое направление сегодня сталкивается с серьезными вызовами. Стоимость отдыха в пятизвездочных отелях сопоставима с поездками в Юго-Восточную Азию, несмотря на разницу в длительности перелетов. На этом фоне турецкие отельеры и власти вынуждены искать инструменты для повышения привлекательности своих объектов. На рынке уже отмечаются случаи, когда отели начали распродавать номера из-за аномальных изменений спроса в разгар сезона.

"Отдых для россиян в Турции дорожает из года в год — речь идет о росте цен на 10–20% в сегменте пятизвездочных отелей. При этом туризм в Турции остается сезонным, и здесь сталкиваются две противоположные тенденции: с одной стороны, отельеры поднимают цены, с другой — туроператоры хотят заработать, что создает напряжение на рынке", — отметила она.

Специалист добавила, что Турция продолжает конкурировать за туриста с южными регионами России. Однако отсутствие действующих программ туристического кешбэка внутри страны дает зарубежным курортам преимущество при грамотном использовании скидок. При этом смена туристических приоритетов заставляет путешественников чаще выбирать нестандартные маршруты.

Одним из наиболее эффективных методов привлечения семейной аудитории эксперт назвала формат бесплатного размещения детей. Традиционно в дорогих гостиницах такие условия действовали для детей до 12 лет, однако сейчас возрастные планки часто снижаются до 10 или 7 лет. Тем не менее подобные акции остаются важным фактором при выборе тура. Стоит учитывать, что ждать горящий тур теперь опаснее, чем планировать поездку заранее, так как логика работы авиакомпаний изменилась.

"Финансовый вопрос является определяющим. Сейчас у нас нет кешбэка на туры по России, нет возврата средств на детский отдых в лагерях. Эти программы не работают. Поэтому любое стимулирование продаж через скидки даст хорошие результаты", — пояснила Дехтярь.

Дехтярь резюмировала, что турецкий продукт перестал быть тем бюджетным предложением, к которому россияне привыкли. Теперь для поддержания турпотока необходим комплекс мер: от субсидирования авиаперевозок до прямого снижения цен отельерами. В противном случае колебание цен на отели может привести к дальнейшему оттоку клиентов.

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