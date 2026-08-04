Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты Иркутского авиазавода завершили первый полет нового серийного лайнера МС-21-310
В Узбекистане могут временно изымать транспорт за грубые нарушения ПДД
Соленые озера удивили туристов не только природой: отдых в Оренбуржье оказался дороже ожиданий
Волосы снова жирные уже к полудню? Этот простой кухонный секрет помогает дольше сохранить объем и чистоту
Volkswagen бросает вызов эпохе бензина: новый кроссовер получил цифровые глаза и умный мозг
Севастопольские школы и детсады возобновят полноценную работу с сентября
Деньги на права и кружки для детей: Роскачество напомнило о неочевидных тратах госпомощи в России
Беспилотники в России могут начать выписывать дорожные штрафы автоматически
Темпы роста зарплат в Ленинградской области превысили показатели Санкт-Петербурга

Мишустин запустил новый этап развития отдыха в России: страна получит 12 круглогодичных курортов

Туризм » Регионы » Россия

Российские регионы готовятся к масштабной трансформации туристической инфраструктуры: в десяти субъектах страны появятся 12 круглогодичных курортов. Проект "Пять морей и озеро Байкал" призван решить главную проблему отечественного путешественника — выраженную сезонность и дефицит качественного номерного фонда. Новые объекты позволят туристам планировать поездки в комфортные условия независимо от календаря, будь то отдых на побережье или у уникальных пресных водоемов. Правительство уже развернуло комплекс мер поддержки, включая льготное кредитование, чтобы стимулировать частные инвестиции в строительство гостиниц и развлекательных центров мирового уровня.

Михаил Мишустин
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Михаил Мишустин

Масштабы проекта: от Байкала до пяти морей

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания подтвердил запуск программы по созданию 12 современных рекреационных зон. Проект охватывает 10 субъектов РФ, которые обладают наибольшим потенциалом для привлечения турпотока. Главная ставка делается на универсальность: объекты должны принимать гостей 365 дней в году, предлагая альтернативу привычным форматам отдыха. Это особенно актуально на фоне расширения прямых авиарейсов в другие страны, что заставляет внутренний рынок повышать стандарты сервиса.

"Создание инфраструктуры такого масштаба — это не просто стройка, а формирование новых стандартов комфорта. Мы видим, как меняется спрос: люди хотят качественного сервиса внутри страны, и наличие круглогодичных кластеров позволит сгладить пиковые нагрузки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Инвестиции и государственная поддержка отрасли

Финансовая модель развития туризма опирается на симбиоз государственных гарантий и частных капиталовложений. Общий объем инвестиций в заявленные проекты уже превышает 1,5 трлн рублей. Значительную часть этой суммы — около 1 трлн рублей — составляет кредитный портфель, субсидируемый государством. Такие условия позволяют инвесторам заходить в долгосрочные проекты, которые раньше считались рискованными из-за длительного срока окупаемости.

"Льготное кредитование — это фундаментальный рычаг. Без субсидирования процентных ставок строительство крупных многофункциональных комплексов было бы экономически нецелесообразным при текущей стоимости заемных средств", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Что именно построят: аквапарки и горнолыжные трассы

В настоящий момент по всей стране идет работа над 300 объектами размещения, включая гостиницы и многофункциональные комплексы. Отдельное внимание уделено развлекательной составляющей: планируется запуск 40 крупных круглогодичных площадок. Сюда входят современные аквапарки, горнолыжные склоны с системами искусственного снегообразования и тематические парки развлечений. Для туристов это означает больше возможностей для активного отдыха, не уступающего по уровню тем же популярным здравницам в соседних регионах.

"Для конечного потребителя важно, чтобы отель был не просто местом ночлега, а полноценным центром отдыха. Наличие подогреваемых бассейнов, крытых парков и развитой логистики делает поездку привлекательной даже в межсезонье", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ограничение текущего туризма Решение через новые курорты
Сезонный простой инфраструктуры Создание крытых аквапарков и всесезонных зон отдыха
Дефицит качественных номеров Строительство 300 новых гостиниц разного класса
Высокая стоимость кредитов для бизнеса Субсидируемый кредитный портфель на 1 трлн рублей

Ответы на популярные вопросы о новых курортах

Как правильно спланировать поездку на новые курорты?

Следите за этапами ввода объектов в эксплуатацию. Первые очереди гостиничных комплексов часто предлагают скидки на проживание в рамках технического открытия. Бронируйте места заранее, так как спрос на круглогодичные локации будет стабильно высоким.

Какие ошибки часто допускают туристы при выборе всесезонного отдыха?

Основная ошибка — недооценка климатических особенностей региона в межсезонье. Даже в круглогодичном курорте часть уличной инфраструктуры может быть закрыта, поэтому важно уточнять наличие крытых переходов между корпусами и подогреваемых бассейнов.

Как выбрать надежное место размещения в строящихся кластерах?

Отдавайте предпочтение объектам, которые строятся с участием государственной поддержки или крупными федеральными операторами. Это гарантирует соблюдение стандартов безопасности и наличие заявленной инфраструктуры (аквапарков, парков).

Как обезопасить отдых и избежать проблем с бронированием?

Используйте официальные сайты курортов или проверенные агрегаторы. В условиях запуска новых масштабных проектов могут появляться сайты-дублеры, поэтому всегда проверяйте наличие юридического лица в реестре туроператоров или отельеров.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, туроператор Максим Ланин, менеджер по внутреннему туризму Антон Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Здоровье
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Они скучают, пока вас нет: 3 породы собак с самой трогательной привязанностью к людям
Собаки
Они скучают, пока вас нет: 3 породы собак с самой трогательной привязанностью к людям
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Авто
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Последние материалы
Темпы роста зарплат в Ленинградской области превысили показатели Санкт-Петербурга
Надежность контейнерных перевозок выросла за счет корректировки графиков
Вашингтон протянул руку Токио, но причина оказалась неожиданной: США спасают не только иену
Луна готовится принять "посылку" с Земли: ступень Falcon 9 летит к столкновению с поверхностью
В России утвержден первый национальный ГОСТ для жилых модулей в автодомах
Первый рабочий день станет разочарованием: один вопрос работодателя выдает будущие переработки
Тело подает скрытые сигналы: привычные ритмичные движения обернулись глубоким истощением ресурса
Смертельная ловушка в раковине: биологи обнаружили скрытый рассадник инфекций в каждом доме
Сидячая работа высасывает все силы: миллионы граждан выбрали неожиданный путь восстановления
В Псковской области упростили процесс выбора профессии и поступления в учебные заведения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.