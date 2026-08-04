Мишустин запустил новый этап развития отдыха в России: страна получит 12 круглогодичных курортов

Российские регионы готовятся к масштабной трансформации туристической инфраструктуры: в десяти субъектах страны появятся 12 круглогодичных курортов. Проект "Пять морей и озеро Байкал" призван решить главную проблему отечественного путешественника — выраженную сезонность и дефицит качественного номерного фонда. Новые объекты позволят туристам планировать поездки в комфортные условия независимо от календаря, будь то отдых на побережье или у уникальных пресных водоемов. Правительство уже развернуло комплекс мер поддержки, включая льготное кредитование, чтобы стимулировать частные инвестиции в строительство гостиниц и развлекательных центров мирового уровня.

Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Михаил Мишустин

Масштабы проекта: от Байкала до пяти морей

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания подтвердил запуск программы по созданию 12 современных рекреационных зон. Проект охватывает 10 субъектов РФ, которые обладают наибольшим потенциалом для привлечения турпотока. Главная ставка делается на универсальность: объекты должны принимать гостей 365 дней в году, предлагая альтернативу привычным форматам отдыха. Это особенно актуально на фоне расширения прямых авиарейсов в другие страны, что заставляет внутренний рынок повышать стандарты сервиса.

"Создание инфраструктуры такого масштаба — это не просто стройка, а формирование новых стандартов комфорта. Мы видим, как меняется спрос: люди хотят качественного сервиса внутри страны, и наличие круглогодичных кластеров позволит сгладить пиковые нагрузки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Инвестиции и государственная поддержка отрасли

Финансовая модель развития туризма опирается на симбиоз государственных гарантий и частных капиталовложений. Общий объем инвестиций в заявленные проекты уже превышает 1,5 трлн рублей. Значительную часть этой суммы — около 1 трлн рублей — составляет кредитный портфель, субсидируемый государством. Такие условия позволяют инвесторам заходить в долгосрочные проекты, которые раньше считались рискованными из-за длительного срока окупаемости.

"Льготное кредитование — это фундаментальный рычаг. Без субсидирования процентных ставок строительство крупных многофункциональных комплексов было бы экономически нецелесообразным при текущей стоимости заемных средств", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Что именно построят: аквапарки и горнолыжные трассы

В настоящий момент по всей стране идет работа над 300 объектами размещения, включая гостиницы и многофункциональные комплексы. Отдельное внимание уделено развлекательной составляющей: планируется запуск 40 крупных круглогодичных площадок. Сюда входят современные аквапарки, горнолыжные склоны с системами искусственного снегообразования и тематические парки развлечений. Для туристов это означает больше возможностей для активного отдыха, не уступающего по уровню тем же популярным здравницам в соседних регионах.

"Для конечного потребителя важно, чтобы отель был не просто местом ночлега, а полноценным центром отдыха. Наличие подогреваемых бассейнов, крытых парков и развитой логистики делает поездку привлекательной даже в межсезонье", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ограничение текущего туризма Решение через новые курорты Сезонный простой инфраструктуры Создание крытых аквапарков и всесезонных зон отдыха Дефицит качественных номеров Строительство 300 новых гостиниц разного класса Высокая стоимость кредитов для бизнеса Субсидируемый кредитный портфель на 1 трлн рублей

Ответы на популярные вопросы о новых курортах

Как правильно спланировать поездку на новые курорты? Следите за этапами ввода объектов в эксплуатацию. Первые очереди гостиничных комплексов часто предлагают скидки на проживание в рамках технического открытия. Бронируйте места заранее, так как спрос на круглогодичные локации будет стабильно высоким. Какие ошибки часто допускают туристы при выборе всесезонного отдыха? Основная ошибка — недооценка климатических особенностей региона в межсезонье. Даже в круглогодичном курорте часть уличной инфраструктуры может быть закрыта, поэтому важно уточнять наличие крытых переходов между корпусами и подогреваемых бассейнов. Как выбрать надежное место размещения в строящихся кластерах? Отдавайте предпочтение объектам, которые строятся с участием государственной поддержки или крупными федеральными операторами. Это гарантирует соблюдение стандартов безопасности и наличие заявленной инфраструктуры (аквапарков, парков). Как обезопасить отдых и избежать проблем с бронированием? Используйте официальные сайты курортов или проверенные агрегаторы. В условиях запуска новых масштабных проектов могут появляться сайты-дублеры, поэтому всегда проверяйте наличие юридического лица в реестре туроператоров или отельеров.

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