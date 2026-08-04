Соленые озера удивили туристов не только природой: отдых в Оренбуржье оказался дороже ожиданий

Курорт "Соленые озера" в Оренбургской области оказался в центре скандала из-за резкого недовольства отдыхающих ценовой политикой и качеством сервиса. Туристы, привыкшие к бюджетному лечению на уникальных водоемах, в этом сезоне столкнулись с расценками, сопоставимыми с премиальными направлениями Сочи и Крыма. Главной претензией гостей стала невозможность повторного входа на территорию без покупки нового билета, что фактически превращает отдых в вынужденное "заключение" внутри платной зоны.
Основным триггером для возмущения гостей стала стоимость входного билета, которая составляет 450 рублей. Однако недовольство вызывает не столько сама сумма, сколько жесткие правила администрации: билет является разовым. Если турист решит выйти за пределы курорта (например, в аптеку или гостиницу), за возвращение к озерам придется платить повторно. Посетители предлагают ввести дневной абонемент, но пока руководство площадки на уступки не идет.
"Ситуация с разовыми билетами на подобных курортах часто становится барьером для семейного бюджета. Когда инфраструктура внутри не до конца сбалансирована, такие ограничения лишь усиливают негатив", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Цены на продукты питания внутри зоны отдыха также вызывают ироничные комментарии. Бутылка воды объемом 0,5 литра стоит 200 рублей, что в два раза дороже, чем на популярных черноморских набережных. Аналогичная ситуация в общепите: стакан компота обойдется в 200 рублей, а небольшая порция плова — в 350 рублей. При этом отдыхающие жалуются на отсутствие весов в кафе, из-за чего размер порции определяется персоналом "на глаз".
При высоком ценнике качество сервиса остается на уровне, который многие называют неудовлетворительным. В пик сезона туалеты не справляются с нагрузкой, что приводит к появлению неприятных запахов и грязи. Еще одна проблема — нехватка пляжного инвентаря. "Если с утра не займешь лежак, полежать точно негде", — сетуют туристы, отмечая, что плотность людей на квадратный метр береговой линии критическая.
"Для курортов, специализирующихся на оздоровлении пожилых людей и лечении суставов, комфорт и санитарные нормы должны быть на первом месте. Экономия на клининге при таких доходах недопустима", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.
Дополнительной статьей расходов становится перемещение по территории. Дорога до грязевого озера на мини-автобусе стоит 350 рублей. Проезд на электромобиле обходится в 200 рублей с человека. Отдыхающие с иронией замечают, что транспорт, работающий на электричестве, не должен стоить в эксплуатации так дорого, чтобы оправдывать подобные тарифы на короткие дистанции. Для многих бронирование санаториев в других регионах или соседних странах теперь кажется более рациональным финансовым решением.
"Когда стоимость трансферов и питания превышает разумные пределы, турист начинает искать альтернативы. Внутренний туризм сейчас активно развивается, и конкуренция за кошелек путешественника растет", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Многие гости, приехавшие в Соль-Илецк впервые, признаются, что неоправданно высокие расходы заставляют их проводить на территории озер весь день без перерыва, чтобы хоть как-то окупить входной билет. На фоне этого новости о том, что авиасообщение с далекими государствами расширяется, заставляют часть аудитории задуматься о смене направления отдыха в будущем году.
|Проблема/Ошибка туриста
|Совет / Способ сэкономить
|Попытка выйти за территорию и вернуться
|Берите всё необходимое (воду, лекарства) с собой сразу, чтобы не платить за вход 450₽ повторно
|Покупка воды и еды в палатках у озер
|Цены завышены в 2-3 раза. Выгоднее пообедать плотно до захода на территорию
|Поздний приход на пляж
|Приходите к открытию, иначе свободные лежаки закончатся и придется отдыхать на песке
|Траты на внутренний трансфер
|Если позволяет здоровье, передвигайтесь пешком — это сэкономит до 700₽ на двоих за одну поездку
Нет, согласно правилам курорта, оплата за вход не возвращается. Рекомендуется заранее изучить отзывы о текущем состоянии инфраструктуры.
На курорте предусмотрены определенные льготные категории, однако основная масса возрастных туристов оплачивает полную стоимость билета в 450 рублей.
Туристы советуют брать с собой легкий перекус и запас воды, так как цены внутри зоны отдыха значительно превышают рыночные.
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