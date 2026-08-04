Туроператоры в России могут получить освобождение от ответственности за действия турагентов

В России предложили изменить закон "Об основах туристской деятельности", чтобы разделить финансовую и юридическую ответственность туроператоров и турагентов. Если правки примут, туроператоры перестанут отвечать за ошибки или обман со стороны агентств, через которые продаются туры. Это изменение напрямую влияет на то, к кому путешественнику придется обращаться за возвратом денег в случае конфликта.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Женщина, работающая турагентом

Разграничение ответственности

Согласно законопроекту, туроператор будет отвечать только за свои действия и работу своих сотрудников. В случае, если турагент окажется недобросовестным, ответственность за это не будет перекладываться на оператора.

В частности, речь идет о ситуациях, когда агент:

предоставил туристу недостоверную информацию;

самовольно изменил условия тура;

совершил иные правонарушения при оформлении поездки.

В таких случаях туроператор сможет освободиться от финансовых обязательств по возмещению ущерба, если нарушение произошло на стороне посредника.

Эксперт по бронированию Анастасия Крылова обращает внимание, что при покупке тура через агентство туристу важно четко понимать, кто именно оказывает услугу и кто несет ответственность за конкретный этап: формирование турпродукта или его продажу и консультирование.

Текущий статус

Инициатива появилась на фоне роста числа жалоб туристов на работу агентств. В правительстве считают, что новые правила сделают взаимодействие внутри отрасли более прозрачным. При этом в профессиональном сообществе обсуждают риск снижения уровня защиты прав потребителей.

Проект закона сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, решение по нему ожидается до конца года.

Ключевым фактором в будущем станет проверка договора с турагентом и подтверждение бронирования напрямую от туроператора. Чтобы минимизировать риски, путешественникам рекомендуется сохранять все чеки, переписки и письменные подтверждения условий поездки, так как при принятии поправок взыскать средства с оператора за ошибки агента станет сложнее.