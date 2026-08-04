Невидимая угроза на высоте 10 000 метров: как сохранить лёгкость ног и жизнь в затяжном полёте

Длительные авиаперелеты таят скрытую угрозу, о которой многие путешественники забывают в погоне за комфортным сном или просмотром кино. Многочасовая неподвижность в узком кресле провоцирует замедление кровотока, что значительно повышает риск формирования опасных сгустков крови.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Ноги в самолете

Тромбоз глубоких вен: скрытая угроза перелета

Основная проблема затяжных рейсов, длящихся более четырех часов, заключается в вынужденной статичности тела. Тромбоз глубоких вен чаще всего поражает нижние конечности. Коварство патологии в том, что сформировавшийся тромб способен оторваться и мигрировать в легочную артерию, вызывая смертельно опасное состояние. Симптомами, требующими немедленной реакции, являются отек одной ноги, покраснение кожи и локальное ощущение жара.

"Длительное ограничение подвижности в сочетании с низким давлением в кабине самолета — это серьезное испытание для сосудистой системы. Мы рекомендуем не дожидаться появления одышки или боли в груди, а заниматься профилактикой еще до того, как стоимость авиабилетов и класс обслуживания отойдут на второй план перед вопросами выживания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Кто находится в зоне повышенного риска

Несмотря на то что физиологические изменения происходят у всех пассажиров, определенные категории людей уязвимы вдвойне. В группу риска входят беременные женщины, люди с лишним весом и те, кто недавно перенес операции. Особое внимание стоит уделить здоровью женщинам, принимающим гормональные контрацептивы с эстрогеном, так как эти препараты меняют вязкость крови.

"Пассажирам из групп риска крайне важно проконсультироваться с врачом перед покупкой билета. Иногда требуется не просто разминка, а использование специального компрессионного трикотажа, который подбирается индивидуально. Это такая же важная часть подготовки, как и настройка мобильной связи для экономии в роуминге", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Как защитить сосуды во время полета

Британский врач Саед Надим Аббас рекомендует простую гимнастику, которую можно делать, не вставая с кресла: вращайте стопами, сгибайте и разгибайте ноги в коленях. Категорически не рекомендуется сидеть, закинув ногу на ногу, так как это перекрывает кровоток в подколенной ямке. Одежда должна быть максимально свободной и не давить в области пояса или икр.

"Обезвоживание — главный союзник тромбоза. На борту необходимо пить чистую воду и полностью исключить алкоголь. Спиртное не только сгущает кровь, но и притупляет бдительность, из-за чего человек может проспать в неудобной позе несколько часов, что недопустимо при длительных перелетах", — констатировала в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Опасная привычка / Фактор риска Рекомендация / Лайфхак Поза "нога на ногу" Держать стопы параллельно, использовать подставку для ног. Употребление алкоголя на борту Пить 200 мл чистой воды за каждый час полета. Длительный сон в одной позе Прогулка по салону каждые 60-90 минут. Узкие джинсы и тугие носки Свободный спортивный костюм или компрессионные гольфы.

Ответы на популярные вопросы о здоровье в полете

Как правильно спланировать длительный перелет при наличии варикоза?

Необходимо заранее приобрести компрессионные чулки 1 или 2 класса компрессии по назначению врача и надеть их утром в день вылета, не вставая с кровати.

Какие ошибки чаще всего допускают туристы при выборе места?

Многие выбирают место у окна, чтобы не беспокоили, и сидят неподвижно весь рейс. Для здоровья лучше выбирать место у прохода, чтобы иметь возможность чаще вставать.

Как выбрать одежду для комфортного и безопасного размещения?

Откажитесь от ремней и сдавливающего белья. Многослойность позволит регулировать температуру тела, не допуская перегрева и расширения вен.

Что делать, если после полета нога сильно отекла и болит?

Не делайте массаж и не используйте согревающие мази. Необходимо срочно обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь для исключения тромбоза.

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