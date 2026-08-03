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Неожиданный выбор туристов: два региона России, где можно отдохнуть ярче и дешевле, чем в Сочи

Туризм » Путешествия

Многие туристы привыкли искать альтернативу морскому побережью только в случае, если горящий тур перестал быть выгодным. Однако Юг России — это не только переполненные пляжи, но и уникальные локации Калмыкии и Адыгеи, которые по уровню впечатлений способны конкурировать с раскрученными курортами. Поездка в эти регионы позволяет сменить привычные декорации на буддийские святыни или альпийские луга, значительно сэкономив бюджет, если сравнивать траты с отдыхом в Сочи.

Большой и Малый Тхач на рассвете
Фото: commons.wikimedia.org by Altushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большой и Малый Тхач на рассвете

Калмыкия: буддизм, степные тюльпаны и розовые пеликаны

Калмыкия постепенно превращается в центр этнографического туризма. Главным событием года остается апрельское цветение тюльпанов, когда дикая степь превращается в яркий ковер. Этот период требует такого же внимательного планирования, как и раннее бронирование в популярных азиатских странах, так как мест в гостиницах Элисты на пиковые даты не хватает.

Помимо архитектуры буддийских хурулов, регион привлекает любителей живой природы. Озеро Маныч-Гудило стало домом для розовых пеликанов и диких лошадей. Поток туристов в республику вырос на 70%, что заставляет местный бизнес подстраиваться под новые запросы на комфорт и сервис.

"Интерес к аутентичным маршрутам внутри страны растет, когда традиционные направления становятся слишком дорогими или перегруженными", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Адыгея: дикая природа ЮНЕСКО и гастрономические бренды

Адыгея делает ставку на активный отдых. Плато Лаго-Наки, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагает маршруты через каньоны, пещеры и водопады. Здесь можно увидеть зубров в их естественной среде обитания или отправиться в горы.

Несмотря на то что регион пока уступает прибрежным кластерам в уровне сервиса, природа здесь сохранилась в более первозданном виде, напоминая отдаленные Шантарские острова, но с гораздо более доступным климатом.

Гастрономический потенциал республики сосредоточен вокруг знаменитого адыгейского сыра. Этот продукт способен стать мощным магнитом для туристов, однако пока региону не хватает грамотного информационного продвижения, чтобы выйти на уровень мировых гастробрендов.

"Для многих семей Адыгея становится открытием, так как здесь сочетаются безопасность, доступные цены и развивающийся эко-отдых", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Инфраструктурные вызовы и логистика

Основной проблемой Адыгеи остается транспортная доступность. В отличие от того же Туапсинского района, где железнодорожное сообщение и дороги отлажены десятилетиями, в адыгейских хуторах общественный транспорт работает нестабильно. Сейчас ведутся активные дорожные работы, но пока оптимальным способом передвижения остается личный автомобиль или заказные трансферы.

В Калмыкии ситуация схожая: степные дороги требуют внимания, а логистика между природными объектами может быть нарушена из-за погодных условий. Путешественникам стоит учитывать риски, подобные тем, что возникают, когда отмена рейсов или штормы блокируют движение, и всегда иметь запасной план по маршруту.

"Отсутствие сетевых отелей в этих регионах компенсируется низким чеком и искренним гостеприимством, но к бытовым нюансам нужно быть готовым заранее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ожидание / Ошибка Реальность / Совет
Ставка на общественный транспорт Лучше арендовать авто или ехать на своем — логистика в хуторах развита слабо.
Поиск отеля на месте в Элисте В период цветения тюльпанов (апрель) мест нет уже за 2 месяца до события.
Сравнение цен с Сочи Отдых в Адыгее обойдется минимум в 1.5-2 раза дешевле при схожем уровне питания.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Адыгею и Калмыкию

Когда лучше всего ехать в Калмыкию?

Идеальное время — апрель, когда цветет степь. Летом здесь может быть экстремально жарко (до +40°C), что осложняет осмотр достопримечательностей.

Нужен ли внедорожник для поездки в Адыгею?

Для основных объектов Лаго-Наки достаточно обычного легкового авто, но для поездок к дальним водопадам и пещерам лучше воспользоваться услугами местных джипперов.

Безопасно ли пробовать местную кухню?

Да, в обоих регионах развит гастротуризм. В Адыгее стоит покупать сыр на рынках у местных производителей, а в Калмыкии — пробовать мясные блюда и чай с солью.

Есть ли проблемы с мобильной связью?

В городах связь стабильная, но в горах Адыгеи и в глубине калмыцких степей сигнал может полностью исчезать, поэтому скачивайте офлайн-карты.

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Экспертная проверка: - Антон Громов (менеджер по внутреннему туризму), Мария Дементьева (эксперт по семейному туризму), Анастасия Крылова (турагент)
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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