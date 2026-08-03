Огонь не забыт: турецкие курорты готовятся к новым рискам из-за жары и сильного ветра

Турецкие курорты остаются в зоне экстремального риска из-за аномальной жары и шквалистого ветра, которые могут в любой момент реанимировать недавно потушенные очаги лесных пожаров. Несмотря на локализацию огня в популярных туристических районах, власти сохраняют "оранжевый" уровень опасности и вводят жесткие запреты на посещение природных зон. Для отдыхающих любая попытка прогуляться по горным тропам теперь чревата не только штрафами, но и подозрениями в поджогах, что требует от туристов предельной осторожности при планировании досуга вне территории отелей.

Фото: PublicDomainPictures.net by Jean Beaufort, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Лесной пожар

Текущая ситуация на курортах: Фетхие, Бодрум, Мармарис

На текущий момент экстренным службам удалось взять под контроль активное пламя в Фетхие, Чине, Сусурлуке и Будже. По официальным данным министерства сельского и лесного хозяйства Турции, основные очаги возгорания купированы, однако режим полной готовности для пожарных расчетов сохраняется. Температура воздуха на побережье стабильно превышает отметку +40 °C, что в сочетании с порывами ветра до 70 км/ч создает критические условия для повторных инцидентов.

"В условиях аномальной жары и ураганного ветра понятие "безопасный район" становится условным. Курорт может быть вне списка горячих точек, но оставаться в зоне риска из‑за одного порыва ветра. Для туриста сейчас важнее не рейтинг отеля, а понимание, насколько быстро и чётко в этом месте могут среагировать на угрозу, и насколько быстро оттуда можно эвакуироваться", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Почему локализация пожара не гарантирует безопасность

Губернаторы провинций подтверждают: даже на территориях, где открытое горение ликвидировано, продолжаются масштабные работы по охлаждению почвы и древесины. Тлеющие угли в условиях засухи способны мгновенно превратиться в новый масштабный фронт огня. Опыт прошлых лет показывает, что стихия может распространяться непредсказуемо, отрезая пути к отелям и блокируя магистрали. В связи с этим в районах Бодрума и Мармариса продолжают действовать строгие ограничения на посещение лесных массивов. Туристам стоит учитывать это, выбирая отпуск на Черном море или других направлениях, где климатическая обстановка более стабильна.

"При планировании поездки в регионы с "оранжевым" уровнем опасности необходимо заранее проверить наличие у туроператора четкого плана действий при ЧС. Важно, чтобы трансферы и логистика имели резервные варианты, так как перекрытия трасс происходят внезапно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Полицейский контроль и риски для иностранных туристов

Турецкие правоохранительные органы усилили патрулирование прибрежных зон и лесов. Уже зафиксированы случаи задержания лиц, подозреваемых в неосторожном обращении с огнем. Для иностранцев риск заключается в том, что обычная прогулка по закрытой природной тропе может быть интерпретирована как нарушение закона в период чрезвычайной ситуации. В 2021 году уже фиксировались инциденты, когда российские путешественники подвергались проверкам из-за нахождения вблизи лесополосы. Сейчас любая искра или даже брошенный окурок расцениваются как потенциальный акт саботажа.

Опасная привычка / Риск Совет / Рекомендация Прогулки по горным тропам в жару Полный отказ от выходов в лес; риск задержания Использование открытого огня вне отеля Строжайший запрет; огромные штрафы и депортация Игнорирование оповещений AFAD Мониторинг СМС-рассылок и новостей о перекрытии дорог Поездка в удаленные бухты на авто Риск оказаться в огненной ловушке при смене ветра

Транспортная ситуация: дороги и аэропорты

Ключевая трасса Анталья — Фетхие, ранее закрытая из-за густого задымления, возобновила работу, но движение осуществляется под жестким контролем. Службы спасения предупреждают: при возобновлении пожаров дорогу перекроют повторно без предварительного уведомления. Аналогичная ситуация в небе — аэропорт Газипаша в Аланье работает штатно, но пассажирам рекомендуют следить за табло, так как задержка рейса из-за плохой видимости остается вероятным сценарием.

"При задымлении авиасообщение страдает в первую очередь. Туристам важно иметь при себе запас необходимых медикаментов и воды, а также постоянно проверять статус вылета через онлайн-сервисы, чтобы не проводить лишние часы в переполненных терминалах", — предупредила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Ответы на популярные вопросы о пожарах в Турции

1. Безопасно ли сейчас находиться на пляжах Бодрума и Мармариса? На самих пляжах находиться можно, однако из-за ветра возможно выпадение пепла и появление запаха гари. Рекомендуется не покидать территорию отеля и избегать поездок в горы. 2. Какие штрафы грозят за посещение лесов? Штрафы за нарушение запрета на вход в лесные зоны в пожароопасный период могут достигать нескольких тысяч лир. В худшем случае возможно задержание до выяснения обстоятельств. 3. Работают ли экскурсионные маршруты к природным достопримечательностям? Большинство пеших и автобусных экскурсий в лесистую местность временно приостановлены. Уточняйте информацию у официальных представителей туроператора. 4. Что делать, если рейс задержали из-за задымления? Согласно международным правилам, авиакомпания обязана обеспечить вас водой и питанием. Используйте QR-коды на информационных стойках аэропорта для получения оперативной помощи.

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