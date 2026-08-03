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Скрытые жемчужины Оренбуржья: места, о которых молчат путеводители, но знают редкие искатели приключений

Туризм » Регионы » Россия

Южный Урал скрывает локации, способные удивить даже опытных путешественников. Всего в паре часов езды от областного центра Оренбуржья находятся природные объекты, которые по своей живописности не уступают раскрученным курортам. Чтобы добраться до них с комфортом, стоит заранее проверить уровень топлива, так как в регионе иногда фиксируется отсутствие бензина на отдельных АЗС.

Хребет Карамурунтау - panoramio (4)
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Метик, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хребет Карамурунтау - panoramio (4)

Тайны хребта Карамурунтау и бирюзовые воды Забоя

Хребет Карамурунтау, чье название переводится как "Черный Нос", тянется вдоль речной долины Сакмары. Это место притягивает фотографов панорамными видами и древними артефактами: на склонах до сих пор находят окаменелости доисторических моллюсков. Одной из загадок маршрута остается карстовое Чертово озеро, которое в последние годы заметно мелеет, сохраняя при этом статус мистической точки на карте области.

Не менее впечатляюще выглядит Голубой каньон под Новотроицком. Это озеро Забой, возникшее на месте закрытого никелевого карьера, где глубина достигает 45 метров. Как сообщается на сайте 56orb.ru, ярко-бирюзовый цвет воды и отвесные берега сделали его излюбленным местом для сапбординга, несмотря на опасные осыпи грунта. 

"Оренбургская область обладает колоссальным потенциалом для внутреннего туризма благодаря сочетанию исторических ландшафтов и уникальных антропогенных объектов вроде затопленных карьеров", -- подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по внутреннему туризму Антон Громов.

Кинодекорации Красной горы и "каменные овцы"

Красная гора в Саракташском районе получила свое имя из-за необычного оттенка местных пород. В народе ее называют Сарыкташ, что означает "каменные овцы", поскольку валуны на вершине напоминают издали мирное стадо. Именно этот ландшафт выбрал режиссер Александр Прошкин для съемок исторической драмы "Русский бунт", где одну из главных ролей исполнил Владимир Машков.

Для создания фильма на горе возвели Белогорскую крепость с мельницей, церковью и жилыми домами в натуральную величину. После съемок постройки сохранили, превратив их в музей под открытым небом, который сегодня доступен для посещения. Путешествие в Саракташ можно совместить с осмотром исторических зданий, тем более что регион недавно включили в проект по реставрации памятников архитектуры.

Ответы на популярные вопросы о туризме в Оренбуржье

Как добраться до хребта Карамурунтау?

Путь из Оренбурга на автомобиле составит около 144 километров в сторону поселка Кондуровка. Поездка в среднем занимает около двух с половиной часов по асфальтированной трассе.

Можно ли купаться в Голубом каньоне?

Хотя вода в озере Забой чистая и прозрачная, официально оборудованных пляжей там нет. Туристам следует быть осторожными из-за большой глубины и риска обрушения рыхлых берегов.

Что осталось от съемок фильма на Красной горе?

На вершине сохранились масштабные деревянные декорации Белогорской крепости XVIII века. Посетители могут свободно гулять по территории этого импровизированного музея.

Какие еще достопримечательности есть в Саракташе?

Помимо Красной горы, в поселке стоит посетить Свято-Троицкую обитель милосердия. Там находится один из самых тяжелых колоколов в епархии весом более двух тонн.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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