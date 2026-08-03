Самолет улетел без 24 пассажиров: прокуратура проверяет срыв рейса Калининград — Шарм-эль-Шейх

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту снятия 24 пассажиров с международного рейса Калининград — Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Air Cairo. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чемодан в аэропорту

По данным прокуратуры, Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства непредоставления услуги воздушной перевозки и факты неполучения пассажирами багажа. Проверка проводится по исполнению законодательства при организации перевозок и соблюдению прав пассажиров.

Как уточнили в правоохранительных органах, причиной снятия стал дефицит бортпроводников: на рейсе не хватало сотрудников для соблюдения нормативного соотношения — одного бортпроводника на 20 пассажиров. Овербукинг (перепродажа билетов) в данном случае отсутствовал. Решение о снятии 24 человек приняла авиакомпания, выбор пассажиров произвела автоматизированная система.

По информации источников ТАСС, туроператор занимается перебронированием: задержанных пассажиров планируют вывезти на ближайших доступных рейсах. Вопросы с выдачей багажа, который улетел без хозяев, также решаются оперативно.

Правовой аспект: ответственность перевозчика

Рейс выполнялся из аэропорта РФ, поэтому к отношениям с пассажирами применяются статьи 99, 100 и 108 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон № 82-ФЗ. Перевозчик обязан обеспечить перевозку пассажира, зарегистрированного на рейс, и его багажа. Снятие с рейса по инициативе авиакомпании из-за нехватки экипажа — это отказ в перевозке по вине перевозчика, а не отказ в регистрации из-за опоздания или нарушения правил пассажиром.

В таком случае авиакомпания должна обеспечить перевозку на ближайшем рейсе (своем или партнера), предоставить питание, размещение в гостинице и трансфер при длительном ожидании, а также выплатить неустойку за задержку перевозки (25% от минимальной заработной платы за каждый час, но не более половины стоимости билета) и компенсировать документированные убытки. Международные нормы Монреальской конвенции 1999 г. также предписывают возмещение ущерба, причиненного задержкой.

Отказ в посадке из-за нехватки бортпроводников квалифицируется как отказ перевозчика в исполнении договора, а не как перепродажа билетов. Пассажир имеет право требовать перевозку на ближайшем рейсе, полное возмещение убытков и неустойку за задержку. Важно сохранить посадочный талон, чеки на расходы в аэропорту и письменное уведомление авиакомпании о претензии, — объяснила специалист по обслуживанию на воздушном транспорте и авиационной безопасности Анна Волкова.

Результаты проверки прокуратуры станут основой для процессуальных решений: от предписания об устранении нарушений до возбуждения дела об административном правонарушении или передачи материалов в суд по гражданским искам пассажиров. На данный момент туроператор информирует туристов о вариантах вылета.

Экспертная проверка: специалист по обслуживанию на воздушном транспорте и авиационной безопасности специалист по обслуживанию на воздушном транспорте и авиационной безопасности Анна Волкова