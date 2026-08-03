Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Ценник на авто пошел вразнобой: одни бренды подняли цены, другие сделали неожиданный шаг вниз
График перекрытий дорог в Пскове: какие улицы будут закрыты в августе
Министерство просвещения Башкирии начало прием документов от стобалльников на получение выплат
Челябинская область наступает на пятки Москве: дорожная инфраструктура региона совершила прорыв
Кишечник хранит опасный секрет: при нехватке пищи бактерии меняют источник своего питания
В Кировской области отменили ограничение заправки бензина по номерам машин
Энергосистема Крыма работает с ограничениями после повреждения инфраструктуры
В Башкортостане предлагают создать завод по производству монтажной пены в Иглинском районе

Безопасность туристов в Паттайе будет усилена после инцидента в ночном клубе

Туризм

Власти Таиланда усиливают меры безопасности для иностранных туристов в Паттайе после убийства двух граждан России. В городе планируют увеличить количество патрулей полиции и расширить сеть систем видеонаблюдения.

Кох Кут, Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Аргенберг, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кох Кут, Таиланд

Детали происшествия и ответные меры

Нападение произошло в одном из ночных клубов Паттайи, в результате которого двое туристов были убиты. Следственные органы ведут расследование причин инцидента.

Министр иностранных дел Таиланда сообщил о намерении оперативно завершить следствие и повысить уровень защиты иностранцев в туристических зонах региона. Правительство страны заявило о готовности к тесному сотрудничеству с российскими властями для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Эксперт по туристической безопасности Роман Ларин обращает внимание, что усиление полицейского присутствия в конкретном городе не означает изменение общего статуса безопасности страны, однако туристам рекомендуется проявлять повышенную осторожность при посещении ночных заведений в зонах повышенного риска.

Рекомендации для путешественников

  • избегать конфликтов в местах массового скопления людей и развлекательных заведениях;
  • предпочитать проверенные маршруты и общественные пространства с активным освещением;
  • следить за актуальными предупреждениями консульских служб о ситуации в регионе.

На текущий момент ограничения на посещение города или отдельных объектов не введены. Путешественникам, находящимся в Паттайе, следует соблюдать осторожность в ночное время и проверять актуальный статус безопасности через официальные каналы перед планированием посещения удаленных или закрытых заведений.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Газовый маршрут через Черное море не сбавляет ход: Европа продолжает забирать российское топливо
Газ
Газовый маршрут через Черное море не сбавляет ход: Европа продолжает забирать российское топливо
Ошибки в декорировании гостиной: как вдохнуть жизнь и личную историю в пространство родного дома
Недвижимость
Ошибки в декорировании гостиной: как вдохнуть жизнь и личную историю в пространство родного дома
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Частичное отключение электричества в районе Древлянка в Петрозаводске
Искусственный интеллект помог врачам Ингушетии выявить 19 тысяч патологий
В Орловской области патрули ГИБДД получили мобильные камеры для контроля дорог
Коммерческий долг Мурманской области сократился на 12,7 млрд рублей
Сельчане Омской области смогут сами выбирать объекты для создания и ремонта
В Калужской области построят новые АЗС для борьбы с дефицитом топлива
Аналитики SuperJob определили средний запас сбережений горожан Тулы в 4,4 месяца
Как казахстанцам сократить ежемесячный платеж по ипотеке на 30 процентов
Пенсия и долги: какие ошибки в бюджете ведут к потере накоплений и росту расходов
Промышленность Саратовской области выросла на 2,4% в первом полугодии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.