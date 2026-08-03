Безопасность туристов в Паттайе будет усилена после инцидента в ночном клубе

Власти Таиланда усиливают меры безопасности для иностранных туристов в Паттайе после убийства двух граждан России. В городе планируют увеличить количество патрулей полиции и расширить сеть систем видеонаблюдения.
Нападение произошло в одном из ночных клубов Паттайи, в результате которого двое туристов были убиты. Следственные органы ведут расследование причин инцидента.
Министр иностранных дел Таиланда сообщил о намерении оперативно завершить следствие и повысить уровень защиты иностранцев в туристических зонах региона. Правительство страны заявило о готовности к тесному сотрудничеству с российскими властями для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Эксперт по туристической безопасности Роман Ларин обращает внимание, что усиление полицейского присутствия в конкретном городе не означает изменение общего статуса безопасности страны, однако туристам рекомендуется проявлять повышенную осторожность при посещении ночных заведений в зонах повышенного риска.
На текущий момент ограничения на посещение города или отдельных объектов не введены. Путешественникам, находящимся в Паттайе, следует соблюдать осторожность в ночное время и проверять актуальный статус безопасности через официальные каналы перед планированием посещения удаленных или закрытых заведений.
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