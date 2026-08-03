Паника в соцсетях оказалась ложной: загранпаспорта через МФЦ никто не отменял

В сети активно распространяются слухи об отмене оформления заграничных паспортов через МФЦ. Поводом для беспокойства стали новые ведомственные приказы МИД РФ, в которых упоминалось, что получение документов через многофункциональные центры "не предусмотрено". Однако дипведомство официально опровергло эти домыслы, назвав информацию недостоверной.
Информационный шум вокруг оформления документов возник из-за неверной интерпретации приказов МИД, вступивших в силу 26 июля. В ведомстве подчеркнули, что новые регламенты касаются исключительно узкой категории россиян — сотрудников компаний, направляемых в зарубежные служебные командировки по линии МИД РФ. Именно для этой категории заявителей получение паспортов через МФЦ действительно не предусмотрено: им необходимо обращаться напрямую в министерство.
Новые нормы затронули исключительно специфическую сферу международных деловых поездок. При этом важно помнить, что любые изменения в бюрократических процессах требуют внимательного отношения к деталям, будь то ошибка в написании имени или смена формата подачи заявления. В данном случае поправки направлены на централизацию процесса для определенных юридических лиц.
Экспертная проверка: Ирина Соколова, менеджер по зарубежному туризму, и Анастасия Крылова, турагент
Для рядовых путешественников, планирующих поездки на курорты с белым песком или в экскурсионные туры, ничего не поменялось. Доступные каналы подачи документов по-прежнему включают подразделения МВД, портал "Госуслуги" и сеть МФЦ. Как отмечает Ирина Соколова, паника в соцсетях часто возникает из-за нежелания пользователей проверять первоисточники, в то время как механизмы для частных лиц работают в штатном режиме.
С 1 января следующего года в структуре загранпаспорта произойдут официальные корректировки. Из документа полностью исключат графу со сведениями о детях. Также будет изменен формат машиносчитываемого кода, который определяет тип документа. Эти меры соответствуют общим трендам цифровизации, аналогично тому, как новые правила перевозки меняют привычные стандарты в других сферах.
|Параметр
|Текущий статус
|Подача через МФЦ (физлица)
|Доступно
|Подача через МВД/Госуслуги
|Доступно
|Сведения о детях
|Исключаются с 01.01.2026
Ошибки при подготовке фото остаются основной причиной возврата документов. Анастасия Крылова предупреждает: "Даже если заявление заполнено идеально, неправильное фото — это 100% отказ в приеме". Необходимо соблюдать три критерия: размер строго 35 на 45 мм, исключительно белый фон, отсутствие улыбки на лице.
Да, для граждан РФ, не являющихся сотрудниками ведомственных структур МИД, порядок подачи документов через МФЦ остается прежним.
Будут удалены данные о детях и изменен формат машиносчитываемого кода.
Самая частая причина — несоответствие фотографии установленным стандартам (фон, размер, выражение лица).
МИД РФ настоятельно рекомендует доверять только официальным сообщениям на порталах государственных органов.
В столице за первое полугодие текущего года было выдано более 400 000 заграничных паспортов, что подтверждает бесперебойную работу системы оформления документов для населения.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.