Паника в соцсетях оказалась ложной: загранпаспорта через МФЦ никто не отменял

В сети активно распространяются слухи об отмене оформления заграничных паспортов через МФЦ. Поводом для беспокойства стали новые ведомственные приказы МИД РФ, в которых упоминалось, что получение документов через многофункциональные центры "не предусмотрено". Однако дипведомство официально опровергло эти домыслы, назвав информацию недостоверной.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паспорт на чемодане

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Почему возникли ложные слухи?

Информационный шум вокруг оформления документов возник из-за неверной интерпретации приказов МИД, вступивших в силу 26 июля. В ведомстве подчеркнули, что новые регламенты касаются исключительно узкой категории россиян — сотрудников компаний, направляемых в зарубежные служебные командировки по линии МИД РФ. Именно для этой категории заявителей получение паспортов через МФЦ действительно не предусмотрено: им необходимо обращаться напрямую в министерство.

Для кого изменился порядок получения документов?

Новые нормы затронули исключительно специфическую сферу международных деловых поездок. При этом важно помнить, что любые изменения в бюрократических процессах требуют внимательного отношения к деталям, будь то ошибка в написании имени или смена формата подачи заявления. В данном случае поправки направлены на централизацию процесса для определенных юридических лиц.

Экспертная проверка: Ирина Соколова, менеджер по зарубежному туризму, и Анастасия Крылова, турагент

Что осталось неизменным для большинства граждан?

Для рядовых путешественников, планирующих поездки на курорты с белым песком или в экскурсионные туры, ничего не поменялось. Доступные каналы подачи документов по-прежнему включают подразделения МВД, портал "Госуслуги" и сеть МФЦ. Как отмечает Ирина Соколова, паника в соцсетях часто возникает из-за нежелания пользователей проверять первоисточники, в то время как механизмы для частных лиц работают в штатном режиме.

Будущие изменения в оформлении загранпаспортов

С 1 января следующего года в структуре загранпаспорта произойдут официальные корректировки. Из документа полностью исключат графу со сведениями о детях. Также будет изменен формат машиносчитываемого кода, который определяет тип документа. Эти меры соответствуют общим трендам цифровизации, аналогично тому, как новые правила перевозки меняют привычные стандарты в других сферах.

Параметр Текущий статус Подача через МФЦ (физлица) Доступно Подача через МВД/Госуслуги Доступно Сведения о детях Исключаются с 01.01.2026

Требования к фотографии для документов

Ошибки при подготовке фото остаются основной причиной возврата документов. Анастасия Крылова предупреждает: "Даже если заявление заполнено идеально, неправильное фото — это 100% отказ в приеме". Необходимо соблюдать три критерия: размер строго 35 на 45 мм, исключительно белый фон, отсутствие улыбки на лице.

Ответы на популярные вопросы о загранпаспортах

Можно ли сейчас оформить паспорт через МФЦ?

Да, для граждан РФ, не являющихся сотрудниками ведомственных структур МИД, порядок подачи документов через МФЦ остается прежним.

Что изменится в паспорте в 2026 году?

Будут удалены данные о детях и изменен формат машиносчитываемого кода.

Почему отказывают в приеме документов?

Самая частая причина — несоответствие фотографии установленным стандартам (фон, размер, выражение лица).

Где искать достоверную информацию?

МИД РФ настоятельно рекомендует доверять только официальным сообщениям на порталах государственных органов.

В столице за первое полугодие текущего года было выдано более 400 000 заграничных паспортов, что подтверждает бесперебойную работу системы оформления документов для населения.

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