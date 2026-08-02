20 пассажиров не смогли вылететь в Египет из Калининграда из-за болезни члена экипажа

20 пассажиров рейса Air Cairo из Калининграда в Шарм-эль-Шейк не были допущены на борт из-за болезни бортпроводника. Туристы, закупившие путёвки через туроператора «Тимофей», остались в аэропорту без оперативной информации о причинах задержки и статусе вылета. Компания-организатор пообещала разобраться в ситуации и потребовать компенсацию за невыполненную перевозку.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Вид на аэродром через окна терминала с самолетами на перроне

Хронология событий

По данным туристов, пассажиры прошли регистрацию и предрейсовой контроль, после чего их не пустили на борт. Причиной назвали внезапное заболевание одного из членов экипажа. В авиакомпании Air Cairo подтвердили: решение не допускать людей к посадке принято из-за неготовности бортпроводника к выполнению обязанностей. Однако, по словам задержанных туристов, никаких официальных уведомлений об отмене или переносе рейса, а также информации о правах пассажиров в аэропорту не поступило. Люди были оставлены в зоне ожидания без понятных сроков вылета.

Позиции сторон

В туроператоре «Тимофей» заявили, что занимаются ситуацией и будут искать возможности компенсации пострадавшим туристам. Также планируется обращение в регуляторные органы для выяснения обстоятельств. Авиакомпания Air Cairo ссылается на требования безопасности: полёт без минимально необходимого состава экипажа невозможен. Пассажиры утверждают, что информирование было отсутствующим или задержанным, из-за чего они не могли вовремя принять решение о переоформлении или возврате средств.

Что регулирует ситуацию

Международные стандарты и авиационные правила устанавливают минимальный состав экипажа для каждого типа воздушного судна. Если бортпроводник не может вылететь по состоянию здоровья и замены нет, рейс не имеет права выполняться. Это требование безопасности, а не коммерческое решение перевозчика. Однако перевозчик и организатор чартерной программы обязаны своевременно уведомить пассажиров об изменении плана и разъяснить их права: на возврат стоимости, перенос даты, питание, размещение и связь в период ожидания.

Эксперт по авиационным процедурам Анна Волкова обращает внимание, что отсутствие заменяющего бортпроводника в точке базирования или вылета — организационный риск авиакомпании. Пассажиры в таком случае имеют право требовать исполнения обязательств по договору перевозки, но реализация этого права зависит от условий чартерного соглашения между туроператором и авиаперевозчиком.

Что следует проверить другому путешественнику

Ключевым моментом становится фиксация факта отказа в посадке: посадочный талон с отметкой, письменное объяснение аэропортовыми службами или перевозчиком, переписка с туроператором. Наличие этих документов определяет возможность последующего претензионного порядка или обращения в суд. От того, чей договор — с авиакомпанией или с туроператором — регулирует перевозку, зависит адресат претензии и применимые сроки рассмотрения. На момент публикации подтверждённых выплат туристам нет, процесс разбирательства продолжается.

Экспертная проверка: бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова