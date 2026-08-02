20 пассажиров не смогли вылететь в Египет из Калининграда из-за болезни члена экипажа

20 пассажиров рейса Air Cairo из Калининграда в Шарм-эль-Шейк не были допущены на борт из-за болезни бортпроводника. Туристы, закупившие путёвки через туроператора «Тимофей», остались в аэропорту без оперативной информации о причинах задержки и статусе вылета. Компания-организатор пообещала разобраться в ситуации и потребовать компенсацию за невыполненную перевозку.
По данным туристов, пассажиры прошли регистрацию и предрейсовой контроль, после чего их не пустили на борт. Причиной назвали внезапное заболевание одного из членов экипажа. В авиакомпании Air Cairo подтвердили: решение не допускать людей к посадке принято из-за неготовности бортпроводника к выполнению обязанностей. Однако, по словам задержанных туристов, никаких официальных уведомлений об отмене или переносе рейса, а также информации о правах пассажиров в аэропорту не поступило. Люди были оставлены в зоне ожидания без понятных сроков вылета.
В туроператоре «Тимофей» заявили, что занимаются ситуацией и будут искать возможности компенсации пострадавшим туристам. Также планируется обращение в регуляторные органы для выяснения обстоятельств. Авиакомпания Air Cairo ссылается на требования безопасности: полёт без минимально необходимого состава экипажа невозможен. Пассажиры утверждают, что информирование было отсутствующим или задержанным, из-за чего они не могли вовремя принять решение о переоформлении или возврате средств.
Международные стандарты и авиационные правила устанавливают минимальный состав экипажа для каждого типа воздушного судна. Если бортпроводник не может вылететь по состоянию здоровья и замены нет, рейс не имеет права выполняться. Это требование безопасности, а не коммерческое решение перевозчика. Однако перевозчик и организатор чартерной программы обязаны своевременно уведомить пассажиров об изменении плана и разъяснить их права: на возврат стоимости, перенос даты, питание, размещение и связь в период ожидания.
Эксперт по авиационным процедурам Анна Волкова обращает внимание, что отсутствие заменяющего бортпроводника в точке базирования или вылета — организационный риск авиакомпании. Пассажиры в таком случае имеют право требовать исполнения обязательств по договору перевозки, но реализация этого права зависит от условий чартерного соглашения между туроператором и авиаперевозчиком.
Ключевым моментом становится фиксация факта отказа в посадке: посадочный талон с отметкой, письменное объяснение аэропортовыми службами или перевозчиком, переписка с туроператором. Наличие этих документов определяет возможность последующего претензионного порядка или обращения в суд. От того, чей договор — с авиакомпанией или с туроператором — регулирует перевозку, зависит адресат претензии и применимые сроки рассмотрения. На момент публикации подтверждённых выплат туристам нет, процесс разбирательства продолжается.
Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.