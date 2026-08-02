Персеиды уже близко: пять российских обсерваторий предлагают туристам билеты в первый ряд

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Туризм » Регионы » Россия

Августовские ночи — идеальное время, чтобы поднять голову к небу. В середине месяца ожидается пик метеорного потока Персеиды, за которым удобно наблюдать вдали от городских огней. Для тех, кто хочет увидеть космос не только невооруженным глазом, но и в профессиональные линзы, эксперты отобрали пять знаковых российских обсерваторий, открытых для посетителей.

Телескоп в обсерватории
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Телескоп в обсерватории

Что внутри

  • Пулковская обсерватория (Санкт-Петербург)
  • Обсерватория Энгельгардта (Казань)
  • Пущинская радиоастрономическая обсерватория (Московская область)
  • Байкальская астрофизическая обсерватория (Листвянка)
  • Коуровская астрономическая обсерватория (Свердловская область)

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Пулковская обсерватория, Санкт-Петербург

Научный центр, работающий с 1839 года, сегодня совмещает исследовательскую деятельность с просветительской. Туристам показывают Астрономический музей с коллекциями старинных часов и телескопов. В Круглом зале проходит Пулковский меридиан. Добраться до места можно от метро "Московская" на автобусах 147, 252, 301, 155, 150, 90 или 431, поездка займет около 25 минут. Стоимость экскурсии — от 1 300 рублей.

Обсерватория Энгельгардта, Казань

Комплекс в поселке Октябрьском хранит уникальный действующий телескоп-гелиометр 1908 года. Всего здесь установлено 12 инструментов. Работает планетарий с ночными показами, где гостям предлагают наблюдение за небом в телескоп. Добраться из Казани можно на электричке до станции "Обсерватория" (от 46 рублей), далее — 1,5 километра пешком. Цены на программы стартуют от 450 рублей.

Пущинская радиоастрономическая обсерватория, Московская область

Старейшее учреждение в сфере радиоастрономии. Здесь расположены три крупных радиотелескопа, с помощью которых изучали солнечную корону. Для групп организуют три типа программ: от обзорных до обучения работе на технике. Стоимость групповых посещений — от 1 000 рублей с человека. Добраться из Москвы можно автобусом № 359 от станции метро "Лесопарковая" за 280 рублей.

Байкальская астрофизическая обсерватория, Листвянка

Расположена на сопке с панорамным видом на озеро Байкал. Главная достопримечательность — 24-метровый солнечный вакуумный телескоп. Ночные экскурсии включают обучение работе с астрономическими приложениями для смартфонов. Проезд из Иркутска до Листвянки автобусом стоит от 345 рублей. Билеты на экскурсии — от 1 000 до 3 000 рублей.

Коуровская астрономическая обсерватория, Свердловская область

Находится в живописном районе у реки Чусовой. Дневные экскурсии проводят при любой погоде, ночные — только при ясном небе. Чтобы попасть сюда, нужно доехать электричкой до станции "Коуровка" (от 183 рублей) и пройти 6 километров. Билеты стоят от 500 рублей.

Обсерватория Что смотреть Цена экскурсии
Пулковская Музей и телескопы От 1 300 руб.
Энгельгардта Гелиометр и планетарий От 450 руб.
Байкальская Солнечный телескоп От 1 000 руб.

Экспертная проверка: Дмитрий Лаврентьев, эксперт по курортному отдыху.

"Астротуризм требует тщательной подготовки: при планировании ночных выездов в обсерватории всегда учитывайте прогноз погоды в регионе и возможные сложности с трансфером в вечернее время", — подчеркнул эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

"Также помните, что даже при поиске альтернатив привычным курортам, логистика до отдаленных научных объектов может занимать больше времени, чем предполагают стандартные навигаторы", — добавила эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли попасть в обсерваторию без группы?

Большинство обсерваторий работают с организованными группами. Рекомендуется заранее уточнять возможность присоединения к сборным экскурсиям на официальных сайтах или через турагентства.

Что делать, если погода испортится?

В случае облачности многие обсерватории заменяют наблюдение в телескоп лекционной программой или виртуальным звездным шоу в планетарии.

Нужна ли специальная экипировка?

Для ночных наблюдений, особенно на Байкале или в горах, необходима теплая одежда, так как температура после заката значительно снижается.

Где лучше всего наблюдать метеоритный поток?

Наилучшие условия для наблюдения создаются на открытых площадках вдали от городской засветки, что обеспечивают многие обсерватории, расположенные за пределами мегаполисов.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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