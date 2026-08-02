Одна строка в паспорте лишила туриста рейса: ошибка в билете обошлась почти в 2 тысячи долларов

Путешественник Саурабх Кумар был не допущен к посадке на рейс Porter Airlines в Торонто из-за несоответствия имени в билете и паспорте: в паспорте у него отсутствует фамилия, а при бронировании через Expedia он разделил имя на "имя" и "фамилию", чтобы пройти обязательное поле формы. Перевозчик отказал в регистрации, сославшись на невозможность исправить билет, выданный Qatar Airways, на маршруте с пересадкой. В итоге Кумар купил новый билет за $1863, а возврат по старому составил только $840 налогов. Случай показывает, как жесткие правила авиабаз данных и интерлайн-билеты превращают формовой компромисс в потерю денег и поездки.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Крупный план: паспорт и авиабилет, лежащие рядом

Как возникла проблема

Паспорт Кумара содержит только поле "Given Name" — "Saurabh Kumar", поле "Surname" пусто. Это распространено в некоторых странах, но системы бронирования требуют две строки. На сайте Expedia поле фамилии было обязательным: без заполнения нельзя было перейти к оплате. Кумар ввел "Saurabh" как имя и "Kumar" как фамилию. Ранее он так же бронировал рейс American Airlines через Expedia и полетел без проблем.

Маршрут нового билета за $1497: Торонто — Монреаль (Porter Airlines), затем Монреаль — Доха — Дели (Qatar Airways). Билет оформила Qatar Airways, первый сегмент выполнял Porter. При онлайн-регистрации система Porter выдала ошибку: доступна только для граждан США и Канады. На стойке регистрации сотрудник сравнил паспорт (Saurabh Kumar / фамилия пуста) и билет (Kumar, Saurabh) — формальный расхождение. Посадкой отказали, объяснив: исправление возможно только с одобрения Qatar Airways.

Почему исправление не удалось

На интерлайн-билете операционный перевозчик (Porter) не владеет записью бронирования (PNR) — она принадлежит выставившему билет перевозчику (Qatar). Системы должны "пожать руки": имя в PNR должно совпадать с паспортом символ в символ для передачи данных в системы безопасности (Secure Flight, APIS). Из-за несовпадения электронный обмен данными между перевозчиками не прошел. Porter не мог изменить чужой PNR, а на перевыпуск билета Qatar не было времени до вылета.

Кумар пытался связаться с Expedia и Qatar из терминала, но рейс закрылся. Пришлось купить односторонний билет на месте за $1863 — агент заполнил поля корректно.

Какое условие стало ключевым

Правило Qatar Airways: на интерлайн-билетах коррекция имени недопускается. Это жесткое ограничение тарифа/перевозки, о котором путешественник не знал при заполнении формы. Expedia не блокировала продажу, но и не подсказала стандартные коды для мононимов — "LNU" (Last Name Unknown) или повторение имени в обоих полях. Кумар импровизировал, а предыдущий успешный полет с American Airlines создал ложное чувство правильности метода.

Что должен проверить другой путешественник

Если в паспорте нет фамилии, не разделяйте имя самостоятельно. Стандартные коды: LNU в поле фамилии или повторение полного имени в обоих полях — зависит от правил конкретной авиакомпании. Надежнее: бронировать напрямую у перевозчика или через турагента, знающего коды. Сразу после покупки сверьте PNR с паспортом — любое расхождение решайте со службой поддержки до дня вылета. На стойке регистрации исправить интерлайн-билет почти невозможно.

Эксперт по туристическому бронированию Анастасия Крылова отмечает, что формовый требование фамилии на сайте OTA не отменяет правил перевозчика: он должен обеспечить точное совпадение данных, а при нестандартном паспорте — уточнить правильный формат заполнения у поддержки или у самой авиакомпании до оплаты.

Экспертная проверка: турагент Анастасия Крылова