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20 пассажиров не смогли вылететь в Египет из Калининграда из-за болезни члена экипажа
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Калининградский рейс в Египет улетел без них: почему 20 пассажиров не пустили в самолёт

Туризм » Путешествия

В аэропорту Храброво произошел инцидент с ночным рейсом SM 926 авиакомпании Air Cairo по информации портала  TourDom.ru. Двадцать человек с купленными билетами не смогли вылететь в Шарм-эль-Шейх. Согласно видеозаписям очевидцев, представитель перевозчика сообщил пассажирам, что причина отказа в посадке — болезнь одного из членов кабинного экипажа. В посадочных талонах пострадавших были поставлены штампы, однако, по утверждениям туристов, официальная причина отказа в документах не фиксировалась. 

Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала

Десятки пассажиров не улетели в Шарм-эль-Шейх

Ситуация затронула клиентов многих турагентов. Как сообщил один из представителей туррозницы, клиенты остались без внятных инструкций о том, как действовать дальше. В круглосуточной поддержке туроператора пострадавшим предложили два варианта: либо перенести вылет на 4 августа, либо заниматься вопросом возврата денег через правовой отдел. Многие туристы уже столкнулись с подобными проблемами из-за овербукинга и сложностей с подтверждением бронирований.

Почему бортпроводники влияют на количество пассажиров

Авиационные специалисты подтверждают, что безопасность полетов является приоритетом. Для каждого типа воздушного судна установлены строгие нормы численности экипажа. Бортпроводники выполняют не только сервисные функции, но и отвечают за эвакуацию пассажиров в случае аварийных ситуаций, как это бывает при задержках на предполетных процедурах.

"Отсутствие даже одного члена экипажа критично, так как нормативные требования к безопасности полетов напрямую зависят от количества бортпроводников на борту. Если штатное расписание на конкретный рейс не соблюдается, перевозчик обязан ограничить коммерческую загрузку или отменить вылет вовсе", — разъяснила бортпроводница Анна Волкова.

Как туристам планировать действия при срыве вылета

Помимо нехватки персонала, авиакомпании могут сталкиваться с дефицитом топлива в аэропортах или техническими накладками. Часто подобные ситуации приводят к тому, что сертификаты эксплуатантов попадают под проверки, а графики рейсов корректируются в экстренном порядке. Туристам важно сохранять все документы и требовать письменные подтверждения причин отказа.

Действие Почему это важно
Получить письменный отказ Это главный документ для получения компенсации или возврата средств.
Связаться с туроператором Организатор тура несет ответственность за выполнение обязательств.
Зафиксировать время Помогает при спорах о задержке или срыве поездки.

Ответы на популярные вопросы о задержках рейсов

Может ли авиакомпания отказать в посадке из-за болезни стюардессы?

Да, если это нарушает нормы безопасности, требующие определенного количества персонала на борту.

Нужно ли требовать письменный отказ в аэропорту?

Безусловно, наличие официального штампа или документа с указанием причин — основание для претензии.

Что делать, если туроператор предлагает вылет через двое суток?

Клиент вправе согласиться на перенос или потребовать полный возврат средств за сорванный тур.

Считается ли это овербукингом?

Овербукинг — это продажа мест сверх лимита, а сокращение загрузки из-за болезни экипажа относится к техническим мерам безопасности.

"В ситуациях с отменой или переносом рейса крайне важно фиксировать каждый этап взаимодействия с представителями авиакомпании. При любых системных сбоях у перевозчиков путешественники часто попадают в ситуацию, когда посредники снимают с себя ответственность, поэтому всегда проверяйте статус бронирования заранее", — предупредил специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

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Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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