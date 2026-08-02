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Россиянам предложили шесть направлений с белыми пляжами и прямым авиасообщением

Туризм » Путешествия

Белоснежный песок на снимках в соцсетях зачастую оказывается результатом работы фильтров. Тем не менее, существуют курорты, где побережье действительно отличается светлым, почти молочным оттенком. Эксперты составили список из шести направлений с прямым авиасообщением из России, где можно найти такие пляжи и оценить стоимость отдыха.

Белоснежный песчаный пляж
Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белоснежный песчаный пляж

Содержание

  • Мальдивы: эталонные острова
  • Сейшелы: гранитные бухты
  • Занзибар: океанские приливы
  • Тунис: европейское качество
  • Вьетнам: городская экзотика
  • Таиланд: уединенные отмели

Мальдивы: белый песок почти на каждом острове

Архипелаг остается лидером по количеству открыточных пляжей. На атоллах Южный Мале, Лавиани и Ари преобладают широкие береговые линии и естественные косы. Остров Олувели славится особенно мягким и мелким песком. Стоимость туров из Москвы стартует от 250 тыс. руб. на двоих за восемь ночей в отеле 3* (завтраки). Перед поездкой важно учитывать правила провоза багажа и уточнять тип трансфера до конкретного курорта.

Сейшелы: белые бухты среди гранитных скал

Пейзажи Сейшел узнаваемы благодаря сочетанию огромных валунов, поросших лишайником, и лазурной воды. На острове Ла-Диг расположен пляж Анс Сурс д'Аржан, а на Маэ — популярные Анс Интенданс и Бо Валлон. На Праслине стоит посетить Анс Лацио. Стоимость тура — от 278 тыс. руб. за семь ночей в отеле 3* с завтраками. В таких поездках туристам часто помогают советы по выбору альтернативных направлений для более качественного отдыха.

Занзибар: коралловый песок и сильные отливы

Побережье Занзибара привлекает путешественников сочетанием песка и бирюзовой воды, однако здесь важно учитывать график приливов. На севере (Нунгви, Кендва) влияние океана выражено меньше, тогда как на востоке в Падже вода отступает на сотни метров. Туры из Москвы в середине августа стоят от 180 тыс. руб. на двоих за десять ночей в отеле 3* (завтраки). Риски, связанные с недобросовестными посредниками, заставляют путешественников тщательно проверять агентов перед покупкой тура.

Тунис: светлые пляжи Махдии и короткий перелет

Махдия предлагает редкое для Средиземноморья сочетание известнякового песка и прозрачной воды. Перелет занимает около 4,5 часов, виза не требуется. Стоимость отдыха — от 135 тыс. руб. на двоих за неделю в отеле 3* с питанием "все включено". Поездка может быть дополнена экскурсией к амфитеатру в Эль-Джеме.

Вьетнам: пляжи Дананга и Мраморные горы

Дананг сочетает в себе динамику крупного города и комфорт пляжного отдыха. На юге города находится пляж Нонныок с кремово-белым песком, а ближе к центру — более оживленный Микхе. Стоимость туров с прямым перелетом из Москвы в августе — от 220 тыс. руб. на двоих за неделю в отеле 3* (завтраки). Туристы, планирующие активный отдых, нередко сравнивают текущие предложения с традиционными популярными направлениями.

Таиланд: где искать светлый песок рядом с Пхукетом

В августе на Пхукете низкий сезон, однако доступность островов сохраняется. Катера до Кхай Нок идут около 30 минут, также популярен Коралловый остров. На острове Яо Яй находится пляж Лаем Хад с песчаной косой. Тур на восемь ночей в отеле 3* обойдется от 176 тыс. руб. на двоих. При перемещении по региону стоит помнить про важность контроля времени прибытия в аэропорт, чтобы избежать опоздания на рейс.

Направление Цена от (на двоих) Особенность
Мальдивы 250 000 руб. Коралловые атоллы
Сейшелы 278 000 руб. Гранитные валуны
Занзибар 180 000 руб. Зависимость от приливов

По оценке эксперта по гастрономическому туризму Романа Белякова, планирование поездок в экзотические страны требует учета локальной специфики питания, так как выбор качественного стрит-фуда напрямую влияет на комфорт отдыха.

"При посещении пляжей с белым песком критически важно использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, так как высокая отражающая способность поверхности усиливает воздействие ультрафиолета даже при облачной погоде", — предупредила специалист по курортному отдыху Татьяна Ковалева.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе

Нужна ли виза в Тунис для россиян?

Нет, для туристических поездок в Тунис виза не требуется.

Почему на Занзибаре уходит вода?

Это естественное явление океанских приливов и отливов, график которых необходимо уточнять перед поездкой.

Какие острова в Таиланде закрыты для посещения летом?

В летний период закрыты для туристов Симиланские острова.

Безопасно ли отдыхать на пляжах с белым песком?

Такие пляжи безопасны, но требуют особого внимания к защите кожи от отраженного солнечного излучения.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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