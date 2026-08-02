Россиянам предложили шесть направлений с белыми пляжами и прямым авиасообщением

Белоснежный песок на снимках в соцсетях зачастую оказывается результатом работы фильтров. Тем не менее, существуют курорты, где побережье действительно отличается светлым, почти молочным оттенком. Эксперты составили список из шести направлений с прямым авиасообщением из России, где можно найти такие пляжи и оценить стоимость отдыха.
Архипелаг остается лидером по количеству открыточных пляжей. На атоллах Южный Мале, Лавиани и Ари преобладают широкие береговые линии и естественные косы. Остров Олувели славится особенно мягким и мелким песком. Стоимость туров из Москвы стартует от 250 тыс. руб. на двоих за восемь ночей в отеле 3* (завтраки). Перед поездкой важно учитывать правила провоза багажа и уточнять тип трансфера до конкретного курорта.
Пейзажи Сейшел узнаваемы благодаря сочетанию огромных валунов, поросших лишайником, и лазурной воды. На острове Ла-Диг расположен пляж Анс Сурс д'Аржан, а на Маэ — популярные Анс Интенданс и Бо Валлон. На Праслине стоит посетить Анс Лацио. Стоимость тура — от 278 тыс. руб. за семь ночей в отеле 3* с завтраками. В таких поездках туристам часто помогают советы по выбору альтернативных направлений для более качественного отдыха.
Побережье Занзибара привлекает путешественников сочетанием песка и бирюзовой воды, однако здесь важно учитывать график приливов. На севере (Нунгви, Кендва) влияние океана выражено меньше, тогда как на востоке в Падже вода отступает на сотни метров. Туры из Москвы в середине августа стоят от 180 тыс. руб. на двоих за десять ночей в отеле 3* (завтраки). Риски, связанные с недобросовестными посредниками, заставляют путешественников тщательно проверять агентов перед покупкой тура.
Махдия предлагает редкое для Средиземноморья сочетание известнякового песка и прозрачной воды. Перелет занимает около 4,5 часов, виза не требуется. Стоимость отдыха — от 135 тыс. руб. на двоих за неделю в отеле 3* с питанием "все включено". Поездка может быть дополнена экскурсией к амфитеатру в Эль-Джеме.
Дананг сочетает в себе динамику крупного города и комфорт пляжного отдыха. На юге города находится пляж Нонныок с кремово-белым песком, а ближе к центру — более оживленный Микхе. Стоимость туров с прямым перелетом из Москвы в августе — от 220 тыс. руб. на двоих за неделю в отеле 3* (завтраки). Туристы, планирующие активный отдых, нередко сравнивают текущие предложения с традиционными популярными направлениями.
В августе на Пхукете низкий сезон, однако доступность островов сохраняется. Катера до Кхай Нок идут около 30 минут, также популярен Коралловый остров. На острове Яо Яй находится пляж Лаем Хад с песчаной косой. Тур на восемь ночей в отеле 3* обойдется от 176 тыс. руб. на двоих. При перемещении по региону стоит помнить про важность контроля времени прибытия в аэропорт, чтобы избежать опоздания на рейс.
|Направление
|Цена от (на двоих)
|Особенность
|Мальдивы
|250 000 руб.
|Коралловые атоллы
|Сейшелы
|278 000 руб.
|Гранитные валуны
|Занзибар
|180 000 руб.
|Зависимость от приливов
По оценке эксперта по гастрономическому туризму Романа Белякова, планирование поездок в экзотические страны требует учета локальной специфики питания, так как выбор качественного стрит-фуда напрямую влияет на комфорт отдыха.
"При посещении пляжей с белым песком критически важно использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, так как высокая отражающая способность поверхности усиливает воздействие ультрафиолета даже при облачной погоде", — предупредила специалист по курортному отдыху Татьяна Ковалева.
Нет, для туристических поездок в Тунис виза не требуется.
Это естественное явление океанских приливов и отливов, график которых необходимо уточнять перед поездкой.
В летний период закрыты для туристов Симиланские острова.
Такие пляжи безопасны, но требуют особого внимания к защите кожи от отраженного солнечного излучения.
Микроклимат внутри камеры напрямую влияет на состояние ваших запасов, однако скрытые физические процессы часто ускоряют порчу еды без вашего ведома.