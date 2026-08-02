Белые пляжи Вьетнама разрывают шаблон: сезон сорвётся без учёта нюансов

Вьетнамское побережье растянулось более чем на 3400 километров вдоль Южно-Китайского моря, которое местные жители называют Восточным. Благодаря вытянутой форме страны, пляжный сезон здесь не прекращается: когда на одних курортах идут дожди, другие встречают туристов солнцем. Планирование отпуска требует понимания локальных климатических особенностей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Белый песок

Нячанг: городской ритм и доступность

Нячанг — главный курорт для тех, кто ценит инфраструктуру. Шестикилометровый пляж вдоль улицы Чан Фу предлагает всё необходимое: от шезлонгов до спасательных вышек. В центре курорта всегда многолюдно, поэтому за тишиной стоит отправляться на юг, ближе к старому аэропорту. Лучшее время для купания — период с марта по август. Для отдыха с детьми подойдет бухта Парагон с пологим входом и отсутствием больших волн.

Муйне: Мекка для фанатов ветра

Пляж Хам Тьен с октября по апрель становится центром притяжения для кайтсерферов благодаря устойчивым ветрам. Здесь работают десятки профильных школ и станций. Если ваша цель — спокойное плавание, лучше выбирать период с апреля по сентябрь или отправиться на пляж Хон Ром, где море остается более предсказуемым.

Фукуок: островной уют и закаты

Крупнейший остров страны славится белоснежным песком и бирюзовой водой. Сухой сезон здесь длится с ноября по апрель. Бай Сао — визитная карточка острова, но ради уединения стоит выбирать северные пляжи, такие как Бай Дай или Вунг Бао, где отсутствует плотная застройка. Для вечернего отдыха идеально подходит Лонг Бич, где можно наблюдать закаты над океаном.

Дананг и Хойан: сочетание серфинга и истории

Ми Кхе в Дананге входит в мировые рейтинги лучших пляжей. Десятикилометровая полоса мелкого песка популярна с мая по август, когда море максимально комфортно для купания. С сентября по декабрь наступает сезон волн, привлекающий серферов. В непосредственной близости находится Хойан с пляжем Ан Банг — идеальным местом для тех, кто хочет совместить купание с прогулками по колониальному Старому городу.

Дикие бухты и спокойствие: Кон Сон, Хо Кок и Кат Ба

Любителям дикой природы стоит обратить внимание на архипелаг Кон Дао. Остров Кон Сон с его рифами признан одним из лучших мест для дайвинга во Вьетнаме. Для пляжного релакса подойдет Хо Кок, расположенный в двух часах езды от Хошимина, или бухты острова Кат Ба в заливе Халонг, которые в октябре-ноябре становятся особенно уединенными.

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По оценке специалиста по зарубежному туризму Ирины Соколовой, выбор конкретного пляжа во Вьетнаме должен базироваться не только на эстетике, но и на сезонности — отдых в бархатный сезон требует тщательной проверки прогнозов, так как погодные условия в центре и на юге страны кардинально различаются.

Как подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, при поездках на удаленные пляжи, такие как Док Лет, стоит заранее проверять наличие локальных рынков, где можно купить свежие морепродукты — например, креветки на гриле там стоят около 100 000-150 000 донгов.

Ответы на популярные вопросы о пляжах Вьетнама

Можно ли купаться во Вьетнаме зимой?

Да, на южных курортах — Фукуоке и в Фантьете — вода прогревается до 26 °C и выше круглый год. В центре страны (Дананг, Нячанг) вода прохладнее (24-25 °C), но купаться по-прежнему комфортно.

Нужно ли заранее бронировать трансфер до островов?

Да, особенно в праздничные периоды и выходные. Например, билеты на Кон Дао разлетаются быстро, поэтому организацию поездки стоит проверять через надежных агентов.

Есть ли бесплатные пляжи?

Большинство пляжей во Вьетнаме являются публичными и бесплатными, даже если они примыкают к территории премиальных отелей.

Где лучше учиться серфингу?

Муйне является главным центром обучения кайтсерфингу, в то время как Дананг лучше подходит для классического серфинга в летний период.

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