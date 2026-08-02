Лимиты на количество туристов в Коми: борьба с замусориванием и вытаптыванием лесов

В Республике Коми определили максимальное число туристов, которые могут одновременно находиться на четырех особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Лимиты установили, чтобы поток людей не привел к порче экосистем, сообщили в Минприроды региона.
Новые нормативы рекреационной емкости затронули следующие объекты регионального значения:
Для федерального заказника, в состав которого входят Параськины озера, отдельные показатели рассчитают позже.
Решение связано с нацпроектом "Экологическое благополучие". Для местного гида или сотрудника заповедника такие лимиты становятся инструментом защиты территории от случайного или намеренного вреда.
|Цель ограничения
|Результат для региона и жителей
|Защита природы
|Предотвращение вытаптывания почвы, замусоривания лесов и стресса для диких животных.
|Безопасность туристов
|Возможность контролировать поток людей и качественнее организовать инфраструктуру.
|Комфорт отдыха
|Отсутствие толп на маршрутах, что делает прогулки более спокойными.
Минприроды Коми просит туроператоров и частных путешественников учитывать эти нормы при планировании поездок. Детальные расчеты по каждой территории опубликовали в разделе "Документы" на официальном сайте ведомства.
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