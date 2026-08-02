Лимиты на количество туристов в Коми: борьба с замусориванием и вытаптыванием лесов

В Республике Коми определили максимальное число туристов, которые могут одновременно находиться на четырех особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Лимиты установили, чтобы поток людей не привел к порче экосистем, сообщили в Минприроды региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Новинская Г.А., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Печоро-Илычский заповедник. Печора MG 7391

Где ввели ограничения

Новые нормативы рекреационной емкости затронули следующие объекты регионального значения:

Государственный природный заказник "Участок реки Печоры";

Государственный природный заказник "Важъелью";

Государственный природный заказник "Илычский";

Памятник природы "Параськины озера".

Для федерального заказника, в состав которого входят Параськины озера, отдельные показатели рассчитают позже.

Зачем ограничивать посещаемость

Решение связано с нацпроектом "Экологическое благополучие". Для местного гида или сотрудника заповедника такие лимиты становятся инструментом защиты территории от случайного или намеренного вреда.

Цель ограничения Результат для региона и жителей Защита природы Предотвращение вытаптывания почвы, замусоривания лесов и стресса для диких животных. Безопасность туристов Возможность контролировать поток людей и качественнее организовать инфраструктуру. Комфорт отдыха Отсутствие толп на маршрутах, что делает прогулки более спокойными.

Минприроды Коми просит туроператоров и частных путешественников учитывать эти нормы при планировании поездок. Детальные расчеты по каждой территории опубликовали в разделе "Документы" на официальном сайте ведомства.