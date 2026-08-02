Пхукет и Паттайя снова в игре: россияне начали разбирать зимние туры задолго до холодов

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Туризм » Регионы » Азия

Российский турпоток в Таиланд переломил весенний спад и начал расти. По данным московского офиса Туристического управления Таиланда, в июле 2026 года в королевстве отдохнули почти 87 тысяч граждан России, что на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Несмотря на смену предпочтений путешественников, страна сохраняет статус самого востребованного направления Юго-Восточной Азии среди россиян.

Девушка отдыхает на лодке, Таиланд
Фото: Designed by Freepik by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка отдыхает на лодке, Таиланд

Содержание

Статистика посещений и общие итоги

За семь месяцев 2026 года Таиланд принял 1 099 018 россиян, что на 1,5% ниже уровня прошлого года. Накопленное отставание возникло из-за низкой активности туристов в весенние месяцы и июне. Тем не менее июльская динамика свидетельствует о восстановлении спроса. Россия остается в пятерке ключевых въездных рынков для королевства.

Среди соседей по постсоветскому пространству лидерство по темпам роста сохраняет Казахстан: за семь месяцев количество визитов выросло на 9,9%. Высокую активность также демонстрируют Узбекистан (+31,3%) и Беларусь (+5,8%).

Страна Результат (7 мес. 2026) Динамика
Казахстан 120 324 +9,93%
Узбекистан 43 271 +31,26%
Беларусь 20 413 +5,82%

Почему растет спрос на летние поездки

Туроператоры фиксируют кратный рост продаж летних туров. Компании сообщают об увеличении показателей от 7% до 122% в зависимости от объемов перевозки. Основными драйверами стали отельные скидки, достигающие 65%, и доступная стоимость перелета. Подобная ситуация наблюдается и в других секторах перевозок, где вопросы безопасности и авиационной доступности напрямую влияют на выбор маршрутов.

"Таиланд сейчас выигрывает за счет гибкости отельеров и стабилизации цен на авиабилеты. Туристы перестали воспринимать лето как период, непригодный для отдыха, что размывает понятие сезонности", — предположил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

"При планировании поездок важно учитывать не только стоимость, но и репутацию посредников, чтобы не столкнуться с рисками аннулирования броней. Сейчас глубина продаж достигает марта 2027 года, что позволяет зафиксировать выгодный бюджет заранее", — предупредила турагент Анастасия Крылова.

Предпочтения туристов: отели и питание

По данным "Слетать.ру", основная доля бронирований (46,4%) приходится на отели категории 4*. Еще 33,3% путешественников выбирают трехзвездочные гостиницы, а 19,3% предпочитают премиальный сегмент 5*. Большинство туристов (58,3%) отправляются в поездку парами, при этом средняя продолжительность отдыха составляет 10 ночей, а средний чек на человека — 1300 долларов.

Рынок демонстрирует рекордную глубину продаж: туры на Пхукет и в Паттайю бронируют на зиму 2026/2027 годов. Чартерные программы заявлены из 20 российских городов. Владельцы объектов размещения в это время проводят реновации, стремясь удержать цены на конкурентном уровне. Путешественникам стоит помнить, что даже при быстром прохождении аэропортовых процедур, грамотная подготовка документов остается главным залогом спокойного отдыха.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Таиланд

Сколько в среднем длится отпуск россиян в Таиланде летом?

Средняя продолжительность отдыха составляет 10 ночей.

Какие отели пользуются наибольшим спросом?

Наиболее востребованными остаются отели 4*, на которые приходится 46,4% всех бронирований.

Почему спрос на летний Таиланд начал расти?

Рост спроса обусловлен скидками в отелях до 65% и доступной стоимостью авиабилетов.

До какого времени туроператоры уже открыли продажи?

Бронирование туров открыто вплоть до марта 2027 года.

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Экспертная проверка: Илья Роденко, аналитик туристического рынка
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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