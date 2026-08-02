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Новые требования к такси повлияют на туристов: изменятся перевозка багажа и порядок оплаты

Туризм » Путешествия

С 1 сентября в России введут обновленные правила перевозок пассажиров и багажа в такси, утвержденные Минтрансом. Изменения касаются требований к оборудованию автомобилей, транспортировке животных и инвалидных колясок, а также порядка оплаты проезда.

Moscow, UMO 5 taxi, Apr 2026 03
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Moscow, UMO 5 taxi, Apr 2026 03

Багаж и техническое оснащение

Новые нормы обязывают перевозчиков обеспечивать фиксацию крупногабаритного или тяжелого багажа. Это требование актуально как для городских поездок, так и для междугородних трансферов.

К техническим стандартам автомобилей добавились требования по наличию систем кондиционирования, отопления и салонных фильтров для обеспечения базового комфорта пассажиров.

Эксперт по бронированию туристических услуг Анастасия Крылова отмечает, что при заказе такси для поездок с большим объемом вещей пассажиру стоит заранее уточнять класс автомобиля и наличие в нем подходящего багажного отделения, так как правила фиксации груза напрямую влияют на безопасность поездки.

Перевозка животных и маломобильных граждан

Транспортировка домашних животных теперь разрешена при условии, что они находятся в клетках или на поводках. Главным критерием остается отсутствие помех водителю и исключение угроз безопасности движения.

Для пассажиров на инвалидных колясках установлены следующие правила:

  • наличие в автомобиле места для размещения коляски;
  • обязанность водителя помочь пассажиру при посадке и высадке.

Прозрачность оплаты

В части финансовых расчетов введено требование об обязательном выдаче чека или квитанции за проезд. Данная мера призвана подтвердить факт оказания услуги и стоимость поездки.

Ключевым фактором для путешественника становится наличие документального подтверждения оплаты и соответствие автомобиля стандартам безопасности. Для защиты своих прав рекомендуется сохранять все чеки, что позволит зафиксировать стоимость поездки в случае возникновения споров с перевозчиком или агрегатором.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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