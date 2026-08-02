Самолет улетел, пока семья стояла в очереди: суд решил, кто заплатит за сорванную поездку

Пассажирка с двумя детьми не смогла покинуть Сочи рейсом S7 Airlines в Новосибирск из-за очередей на предполетных процедурах. Суд отклонил требование о выплате компенсации в размере почти 240 тысяч рублей, признав ситуацию обстоятельством, не зависящим от перевозчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Sochi International Airport 03

Хронология событий

Женщина прибыла в аэропорт Сочи за 1 час 30 минут до вылета. По словам туристки, из-за большого потока людей очередь на регистрацию оказалась слишком длинной, что привело к опозданию на посадку.

После этого пассажирка обратилась в суд с иском к авиакомпании S7 Airlines, потребовав возместить убытки и выплатить компенсацию на общую сумму около 240 тысяч рублей.

Позиции сторон и решение суда

Туристка настаивала на том, что не смогла попасть на рейс по причинам, связанным с организацией предполетных процедур. Авиакомпания в свою очередь указала на отсутствие контроля над внутренними процессами аэропорта.

Суд встал на сторону перевозчика. В решении указано, что высокая загруженность терминала и возникшие очереди являются чрезвычайными обстоятельствами, которые авиакомпания не могла предвидеть или избежать. Поскольку нарушение условий договора со стороны S7 Airlines не установлено, в удовлетворении иска было отказано.

Эксперт по пассажирским процедурам Анна Волкова напоминает: время прибытия в аэропорт должно учитывать возможные пиковые нагрузки, особенно в курортных городах. Регистрация и досмотр — это процессы, которые могут занять больше времени, чем предусмотрено минимальным стандартом.

Ключевым фактором в деле стало разграничение ответственности между авиаперевозчиком и администрацией аэропорта. Чтобы избежать подобных рисков, путешественникам рекомендуется прибывать в терминал с запасом времени, превышающим стандартные 2 часа, а также сохранять все документы, подтверждающие время фактического нахождения в очередях.

Экспертная проверка: бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова