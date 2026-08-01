Легенда альпинизма не вернулась с вершины: трагедия на Броуд-Пике потрясла весь мир

Трагедия на пакистанском восьмитысячнике Броуд-Пик унесла жизнь легенды мирового альпинизма Нирмала Пурджи и всей его экспедиции. Группа из десяти человек попала под мощную лавину на высоте более шести тысяч метров, не оставив шансов на спасение даже самым опытным проводникам. Этот инцидент в очередной раз доказывает, что в погоне за рекордами даже сверхчеловеческая подготовка и элитное снаряжение могут оказаться бессильными перед непредсказуемостью высокогорных маршрутов.

Фото: camptocamp.org by dahu1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Снежная лавина

Хроника катастрофы на Броуд-Пике

Экспедиция под руководством Нирмала Пурджи, организованная компанией Elite Exped, стартовала 29 июля. В состав группы входили альпинисты из Омана, Непала, Пакистана, США и Китая. План восхождения на вершину высотой 8051 метр предполагал штурм к утру 31 июля. Однако днем 30 июля на высоте около 6660 метров сошла лавина, которая накрыла всю группу. По предварительным оценкам, альпинистов снесло вниз по склону почти на километр.

"Горы такого уровня не прощают малейшего изменения состояния снежного покрова, и даже наличие опытных шерп не гарантирует безопасности при резком сходе пласта", — констатировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

На данный момент спасательные службы обнаружили тела восьми участников восхождения. Среди погибших подтверждены личности самого Пурджи, а также его верных напарников — Пур Бахадур Гурунга и Нима Шерпы. Поиски еще двоих человек продолжаются, однако шансы найти выживших в зоне "ловушки" практически равны нулю. Родственники погибших призваны соблюдать приватность в это тяжелое время.

Нирмал Пурджа: жизнь ради вершин и роковой рекорд

Нирмал "Нимсдай" Пурджа был не просто альпинистом, а бывшим спецназовцем британских войск, чей физический потенциал поражал экспертов. В 2019 году он совершил невозможное, покорив все 14 восьмитысячников планеты всего за 189 дней. Перед гибелью Пурджа признавался в социальных сетях, что изначально не планировал подъем на Броуд-Пик, но решился на это ради очередного мирового достижения.

"Желание установить новый рекорд часто заставляет профессионалов игнорировать тревожные сигналы природы, что в условиях Пакистана или Непала заканчивается фатально", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Трагедии в горах в последнее время участились. Аналогичные случаи фиксируются по всему миру: от Эльбруса, где из-за неточных метеоданных застряла группа иностранных туристов, до базовых лагерей в Непале. Нередко причиной становится именно человеческий фактор и неправильное планирование отпуска в условиях экстремальных нагрузок.

Ошибки прогнозирования и риски лавинной опасности

Альпинисты часто сталкиваются с тем, что фактическая погода расходится с прогнозами. На больших высотах это ведет к потере ориентации и попаданию в лавинные очаги. Для минимизации рисков эксперты рекомендуют использовать только проверенные каналы связи и не пренебрегать акклиматизацией. Даже если вы выбираете экспедицию в дикую природу на равнине или в море, подготовка должна быть тотальной.

"Безопасность туриста начинается с правильной оценки рисков и страхового полиса, который покрывает поисково-спасательные работы с применением авиации", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Опасная привычка / Ошибка Совет / Лайфхак для безопасности Игнорирование мелких изменений погоды Всегда имейте запасной план спуска при первых признаках облачности Излишняя самоуверенность из-за опыта Относитесь к каждому восхождению как к первому, проверяя узлы и снаряжение Экономия на специализированной страховке Оформляйте полис с опцией "эвакуация вертолетом" и поисковыми работами Погоня за рекордом в ущерб здравому смыслу Вершина никуда не денется, жизнь важнее любой отметки в соцсетях

Ответы на популярные вопросы о безопасности в горах

Как правильно спланировать сложное восхождение?

Необходимо начинать с выбора сертифицированного гида и детального изучения статистики происшествий на выбранном маршруте. План должен включать резервные дни на случай непогоды и четкие точки возврата, после которых подъем прекращается независимо от достигнутой высоты.

Какие ошибки чаще всего совершают опытные альпинисты?

Главная ошибка — "болезнь вершины", когда цель оправдывает любые риски. Также профессионалы иногда пренебрегают проверкой базового снаряжения, полагаясь на автоматизм, или решаются на выход при сомнительном прогнозе, надеясь на свою скорость.

Как выбрать надежное размещение и транспорт в экспедиции?

В условиях высокогорья важно доверять логистику компаниям с собственным штатом спасателей и налаженной связью. Проверяйте наличие резервных баллонов с кислородом и спутниковых телефонов у каждого лидера группы.

Как минимизировать риски попадания под лавину?

Избегайте передвижения по склонам в периоды резкого потепления или сразу после обильных снегопадов. Обязательно используйте лавинные биперы (датчики) и проходите обучение по поиску людей в снежных завалах перед поездкой.

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