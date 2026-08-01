Туристы массово меняют Турцию на эти курорты: где море, сервис и цены приятно удивляют

В 2026 году все больше туристов отказываются от привычного турецкого "олл-инклюзива" в пользу новых направлений с высоким уровнем сервиса, меньшими расходами и без переполненных пляжей. В этом обзоре — пять стран, которые становятся достойной альтернативой классическим курортам.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пляж с отдыхающими

Вьетнам: пляжи и морепродукты

Расширение авиасообщения превратило авиаперевозки во Вьетнам в доступный вариант для массового туриста. Нячанг, Фукуок и Дананг предлагают теплый океан круглый год. Туристы выбирают этот регион ради доступных цен на морепродукты и отсутствия назойливого торгового сервиса, характерного для ряда других стран.

"Туристы все чаще обращают внимание на страны Юго-Восточной Азии, так как баланс цены и качества услуг там стал значительно привлекательнее для семейного отдыха", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Хайнань: спа-курорты Востока

Остров Хайнань позиционируется как оздоровительный центр с развитой инфраструктурой. Современные спа-программы и термальные источники привлекают тех, кто хочет совместить отдых на чистых пляжах с процедурами, которые зачастую обходятся дешевле, чем аналогичный гостиничный сервис в средиземноморских странах.

Малайзия: от мегаполисов до джунглей

Малайзия активно конкурирует с соседними странами за счет сочетания ультрасовременного Куала-Лумпура и нетронутой природы Борнео. Путешественники здесь получают доступ к белоснежным пляжам и национальным паркам, что идеально подходит для любителей активного досуга.

"Планирование сложного маршрута — залог того, что поездка не превратится в борьбу за каждый свободный лежак, поэтому интерес к новым странам вполне закономерен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Шри-Ланка: от серфинга до сафари

Шри-Ланка привлекает разнообразием: от серфинга на океанских волнах до прогулок по высокогорным чайным плантациям. Туристы ценят возможность увидеть диких животных, например, леопардов, в их естественной среде, избегая очередей, которые часто сопровождают бюджетные путешествия в пиковые сезоны.

Оман: уединенный отдых

Оман предлагает спокойный отдых в окружении пустынных пейзажей и горных каньонов. Это направление выбирают те, кто стремится к тишине и высокому уровню сервиса без шума крупных туристических центров.

"При выборе страны для отпуска важно оценивать не только стоимость перелета, но и логистику внутри региона, чтобы поездка не обернулась разочарованием", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Сравнительная таблица

Типичная ошибка Лайфхак для туриста Бронирование отеля без проверки отзывов Изучение туристических проектов на предмет конфликтов с властями Игнорирование правил безопасности Оценка рисков дикой природы при выборе экскурсий Поездка в пик сезона Выбор межсезонья для экономии

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Как грамотно спланировать поездку в экзотическую страну?

Начните с изучения климатических особенностей региона и визовых требований за 3-4 месяца до даты вылета.

Какие ошибки чаще совершают туристы при выборе отеля?

Главная ошибка — доверие только рекламным фото, важно читать актуальные жалобы в социальных сетях и на независимых форумах.

Как минимизировать расходы на транспорт в отпуске?

Используйте общественный транспорт или арендуйте авто заранее, избегая посредников в аэропортах.

Как обеспечить безопасность вдали от дома?

Оформите расширенную медицинскую страховку и сохраните копии всех документов в облачном хранилище.