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Рейсы остановлены, но борьба продолжается: "Ижавиа" оспаривает запрет на полеты

Туризм » Путешествия

Авиакомпания "Ижавиа" оспаривает решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта, что привело к прекращению полетов по ряду маршрутов. Разбирательство в Арбитражном суде Москвы определит, сможет ли перевозчик вернуться к выполнению рейсов. Случай демонстрирует риски, с которыми сталкиваются пассажиры при внезапном отзыве разрешения на полеты у авиакомпании.

Бронь авиабилета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бронь авиабилета

Причина конфликта и события

В начале декабря 2023 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта АО "Ижавиа". Основанием стал приказ ведомства, изданный по итогам проверки в рамках программы обеспечения безопасности полетов. Без этого документа авиакомпания утратила право осуществлять коммерческие перевозки.

В результате компания была вынуждена остановить выполнение рейсов на части своих маршрутов, что повлекло финансовые потери и сбои в графике перевозок.

Позиции сторон

Представители "Ижавиа" утверждают, что приказ Росавиации содержит существенные ошибки. В иске к Арбитражному суду Москвы компания указывает на процедурные и содержательные нарушения в ходе проверки. По словам перевозчика, ему не предоставили возможность полноценно ознакомиться с материалами проверки, что лишило компанию права на защиту своих интересов.

Росавиация основывает свое решение на результатах надзорных мероприятий по безопасности полетов. Подробные выводы ведомства, ставшие причиной отзыва сертификата, в предоставленных материалах не раскрыты.

Эксперт по авиационным процедурам Анна Волкова поясняет, что сертификат эксплуатанта является главным документом, подтверждающим способность авиакомпании безопасно управлять парком самолетов и экипажами; его аннулирование фактически означает запрет на эксплуатацию воздушных судов.

Итог и перспективы

На данный момент дело находится в производстве Арбитражного суда Москвы. "Ижавиа" требует признать действия регулятора недействительными и восстановить право на осуществление авиаперевозок. Решение о возобновлении полетов зависит от того, признает ли суд процедуру проверки законной.

Путешественникам в подобных ситуациях рекомендуется проверять статус рейса непосредственно перед вылетом и обращать внимание на наличие действующего сертификата у перевозчика при покупке билетов у малоизвестных авиакомпаний. Ключевым фактором для возврата средств за отмененные рейсы является подтверждение аннулирования прав компании на полеты.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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