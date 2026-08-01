Рейсы остановлены, но борьба продолжается: "Ижавиа" оспаривает запрет на полеты

Авиакомпания "Ижавиа" оспаривает решение Росавиации об аннулировании сертификата эксплуатанта, что привело к прекращению полетов по ряду маршрутов. Разбирательство в Арбитражном суде Москвы определит, сможет ли перевозчик вернуться к выполнению рейсов. Случай демонстрирует риски, с которыми сталкиваются пассажиры при внезапном отзыве разрешения на полеты у авиакомпании.
В начале декабря 2023 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта АО "Ижавиа". Основанием стал приказ ведомства, изданный по итогам проверки в рамках программы обеспечения безопасности полетов. Без этого документа авиакомпания утратила право осуществлять коммерческие перевозки.
В результате компания была вынуждена остановить выполнение рейсов на части своих маршрутов, что повлекло финансовые потери и сбои в графике перевозок.
Представители "Ижавиа" утверждают, что приказ Росавиации содержит существенные ошибки. В иске к Арбитражному суду Москвы компания указывает на процедурные и содержательные нарушения в ходе проверки. По словам перевозчика, ему не предоставили возможность полноценно ознакомиться с материалами проверки, что лишило компанию права на защиту своих интересов.
Росавиация основывает свое решение на результатах надзорных мероприятий по безопасности полетов. Подробные выводы ведомства, ставшие причиной отзыва сертификата, в предоставленных материалах не раскрыты.
Эксперт по авиационным процедурам Анна Волкова поясняет, что сертификат эксплуатанта является главным документом, подтверждающим способность авиакомпании безопасно управлять парком самолетов и экипажами; его аннулирование фактически означает запрет на эксплуатацию воздушных судов.
На данный момент дело находится в производстве Арбитражного суда Москвы. "Ижавиа" требует признать действия регулятора недействительными и восстановить право на осуществление авиаперевозок. Решение о возобновлении полетов зависит от того, признает ли суд процедуру проверки законной.
Путешественникам в подобных ситуациях рекомендуется проверять статус рейса непосредственно перед вылетом и обращать внимание на наличие действующего сертификата у перевозчика при покупке билетов у малоизвестных авиакомпаний. Ключевым фактором для возврата средств за отмененные рейсы является подтверждение аннулирования прав компании на полеты.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.