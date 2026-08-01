Отдых на Пхукете обернулся судом: туристка требует 400 тысяч за другой номер в отеле

Туристка из Калининграда требует с туроператора 400 тысяч рублей после того, как в отеле на Пхукете ей отказали в забронированном типе размещения. Конфликт возник из-за овербукинга: вместо двухместного номера женщине предоставили одноместный, что привело к финансовым потерям и спору о качестве сервиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Bennypc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пхукет

Подмена номера при заезде

Проблема обнаружилась на этапе заселения в гостиницу. В декабре 2023 года женщина забронировала номер в отеле, однако по прибытии выяснилось, что номер был перепрофилирован. Вместо согласованного двухместного размещения туристке предложили одноместный вариант.

Истица утверждает, что при бронировании она внесла дополнительную плату за определенную категорию номера, но фактически услуга не была оказана в полном объеме. По словам женщины, туроператор "Тур-Маркет" не предложил компенсацию за разницу в стоимости номеров и не обеспечил надлежащий уровень сервиса.

Эксперт по отельному сервису Елена Гумина отмечает, что в ситуациях с перепрофилированием или отсутствием забронированного номера ключевое значение имеет разница в стоимости между фактически предоставленной категорией и той, что была оплачена изначально.

Позиции сторон и ход дела

Туристка подала иск к компании "Тур-Маркет", организовавшей поездку. Главным предметом спора стал возврат средств за переплату и компенсация за несоответствие условий размещения договору.

На текущий момент дело находится в суде. Для принятия решения стороны должны представить документальные подтверждения: договоры, квитанции об оплате и историю переписки с туроператором.

Результат дела будет зависеть от того, зафиксирован ли факт предоставления одноместного номера вместо двухместного в актах или переписке, а также от условий тарифа, прописанных в договоре с туроператором.

Путешественникам рекомендуется сохранять все чеки о доплатах за категорию номера и требовать письменного подтверждения от администрации отеля о замене типа размещения в случае возникновения подобных проблем при заезде.

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина