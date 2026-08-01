Пляжи Турции пустеют: куда исчезли российские туристы и почему все летят в Стамбул

Российский турпоток в Турцию демонстрирует парадоксальные показатели: несмотря на общий рост числа визитов, традиционные пляжные зоны испытывают отток отдыхающих. Основным драйвером статистики стал Стамбул, превратившийся в крупнейший транзитный узел для перелетов в третьи страны. Путешественникам стоит учитывать эту смену вектора при планировании отпуска, чтобы избежать логистических ошибок и не разочароваться в выборе направления.

Фото: commons.wikimedia.org by Milan Suvajac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аэропорт в Стамбуле

Статистика посещений: июньские показатели

В июне 2026 года Турция приняла более 5,5 млн иностранных граждан, что на 4% ниже результатов аналогичного периода прошлого года. Россия оказалась единственным рынком среди лидеров, показавшим положительную динамику — 906 138 визитов, что на 2,1% больше показателей 2025 года.

Стоит помнить, что выбор курорта для отдыха требует тщательного подхода, так как спрос на отельные комплексы в популярных регионах меняется неравномерно.

"Рост трафика через турецкие хабы стал индикатором изменения логистических предпочтений россиян. Сейчас страна чаще воспринимается не только как конечная точка, но и как важнейшее связующее звено для дальних направлений", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

География поездок: Анталья против Стамбула

Распределение турпотока внутри страны наглядно показывает угасание интереса к классическим курортам.

В Анталью в июне прибыло 569 094 россиянина, что на 4% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, россияне остаются доминирующей аудиторией на побережье, занимая почти 29% от общего числа иностранных гостей. С учетом недавних изменений в праве доступа к пляжам, туристам проще ориентироваться в своих правах на территории гостиниц.

"Стамбул перетянул на себя значительную часть внимания, предлагая не только культурный отдых, но и удобство транзита. Многие путешественники сознательно выбирают этот город как базу, даже если их финальная цель находится за пределами Турции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Итоги полугодия и тренды

Данные за январь-июнь 2026 года подтверждают общую тенденцию: поток в Анталью просел на 6,8%, составив 1,3 млн визитов, в то время как транзитный поток через Стамбул вырос на 13,7%.

Если вы планируете поездку, прямые перелеты из регионов могут существенно упростить путь, однако важно учитывать, что общая география перемещений смещается от пляжного отдыха к деловому и транзитному форматам.

Ошибка или привычка Совет эксперта Бронирование только "все включено" без проверки инфраструктуры Уточняйте актуальный доступ к береговой линии и состояние отеля Игнорирование транзитных возможностей Стамбула Используйте хаб для расширения маршрутов в третьи страны

"Статистика полугодия наглядно демонстрирует: массовый турист становится более требовательным к логистике. Поиск исторических маршрутов и новых впечатлений часто перевешивает желание простого пляжного отдыха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о планировании поездок

Как лучше спланировать маршрут в Турцию в текущих условиях?

Определите цель: если нужен пляж, выбирайте отели с собственной инфраструктурой, учитывая последние законодательные нормы. Если цель — транзит, Стамбул остается лучшей базой.

Какие ошибки допускают туристы при выборе региона?

Многие забывают про удаленность Эгейского побережья, которое требует более сложных логистических решений по сравнению с Антальей.

Как выбрать транспорт для поездки?

Ищите прямые рейсы из аэропортов, это экономит время и силы, исключая риск потери багажа при пересадках.

Как избежать проблем с отелями?

Заранее проверяйте, не является ли пляж общественным и не ограничивают ли местные власти доступ к воде, так как законы регулируют эти вопросы все строже.

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