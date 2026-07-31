Туристы пошли ва-банк: Таиланд забирает половину зимнего спроса даже без прямых рейсов

Зимний сезон 2026/2027 в Таиланде стартует с ажиотажного спроса: число бронирований на период с декабря по февраль уже выросло на 33,8% по сравнению с прошлым годом. Туристы планируют отпуска заранее, что привело к первым стоп-листам в популярных гостиницах. Несмотря на рост интереса, эксперты отмечают, что рынок сдерживается ограниченным количеством прямой перевозки.

Фото: Wikimedia Commons by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Таиланд, Пхукет

Стабилизация цен: ждать ли подорожания?

Масштабное раннее бронирование

Проблема дефицита авиарейсов

Туристический потенциал Пхукета

Перспективы сезона 2027

Стабилизация цен: ждать ли подорожания?

Таиландские отельеры в этом сезоне демонстрируют сдержанность в ценообразовании. В условиях жесткой конкуренции в Юго-Восточной Азии многие гостиницы решили сохранить тарифы прошлой зимы. Подобная стабильность наблюдается впервые за несколько лет, когда отели обычно индексировали стоимость на 15-20% ежегодно.

Незначительный рост цен (около 15%) затронул прежде всего те объекты, которые завершили реновацию и повысили категорию комфорта. Например, в отелях уровня 4* открываются новые виллы и фитнес-центры для расширения спектра услуг.

Отель Особенности сезона Объекты без реновации Цены на уровне зимы 2025/26 Обновленные курорты Повышение тарифов до 15%

Масштабное раннее бронирование

Глубина продаж заметно увеличилась. Если год назад туристы предпочитали планировать отдых за 2-3 месяца, то сейчас заезды на февраль и март активно выкупаются уже летом. Спрос на направлении вырос настолько, что ряд отелей начал ограничивать продажи на пиковые даты декабря и января.

Таиланд на предстоящий сезон занял лидирующую позицию, обеспечив более 52% всех зимних бронирований. Дополнительным фактором интереса к региону становится возможность легальной работы из-за границы, подробнее о чем можно узнать из материала про визу DTV для цифровых кочевников.

Проблема дефицита авиарейсов

Основным препятствием для дальнейшего роста рынка остается нехватка провозных емкостей. Из-за сокращения парка воздушных судов авиакомпания AZUR air планирует направить на маршруты в Таиланд вдвое меньше самолетов, чем годом ранее. Отрасль связывает надежды с появлением новых перевозчиков, таких как Siamwings, базирующихся в Паттайе, однако на данный момент полетная программа из более чем 20 городов РФ выполняется текущими авиакомпаниями.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко

"Рост глубины бронирования прямо коррелирует с опасениями туристов остаться без мест в качественных отелях при ограниченной перевозке. Заблаговременная покупка тура сейчас — единственный способ зафиксировать цену до пикового сезонного скачка", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик Илья Роденко.

Туристический потенциал Пхукета

Пхукет продолжает удерживать статус круглогодичного международного хаба. Статус "Творческого города гастрономии" ЮНЕСКО способствует превращению острова в центр не только пляжного, но и событийного туризма. Власти Таиланда продолжают внедрять цифровые решения, такие как приложение THIM для ускоренного прохождения иммиграционного контроля.

Как и при планировании поездок в другие сложные регионы, например, в экспедиции на Дальний Восток, здесь важно заранее продумать логистику и визовые формальности.

Туристам рекомендуется не дожидаться начала высокого сезона для бронирования туров. Из-за дефицита прямой перевозки стоимость авиабилетов в последний момент будет расти, а выбор отелей — резко сокращаться. Для тех, кто планирует путешествие самостоятельно, важно помнить о смене правил оформления документов, о чем ранее сообщалось в статье про изменения в загранпаспортах.

Таиланд остается самым востребованным направлением у россиян. По статистике, за первое полугодие 2026 года страну посетили более 1 млн граждан РФ. Правительственные инвестиции в инфраструктуру делают этот рынок максимально устойчивым даже на фоне конкуренции со стороны других курортных регионов.

Ответы на популярные вопросы о зимних турах в Таиланд

Почему туры бронируют раньше обычного?

Высокая глубина продаж обусловлена дефицитом прямой перевозки; туристы стремятся гарантировать себе места в популярных отелях по ценам раннего периода.

Вырастут ли цены на отели зимой?

Массового скачка цен не ожидается, так как большинство отельеров сохранили тарифы прошлого года, стараясь удержать конкурентоспособность.

Какую роль играет Пхукет?

Пхукет остается основным зимним направлением для граждан РФ благодаря развитой инфраструктуре, круглогодичному сервису и упрощенному въезду через цифровые сервисы.

Влияет ли судебный спор Pullman Phuket на отдых?

Гостиница продолжает работу в штатном режиме, подтверждая все обязательства перед гостями и предоставляя необходимые гарантии туроператорам.

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