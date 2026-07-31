В аэропортах России стало спокойнее: мониторы взяли задержки рейсов под контроль

Задержка рейса — всегда стресс, но теперь хаоса в аэропортах становится меньше. Крупнейшие российские авиаузлы переходят на цифровые рельсы: информацию о положенных услугах теперь можно получить через QR-коды и интерактивные мониторы в считанные секунды. Это избавляет пассажиров от очередей на стойки регистрации и бесконечного ожидания устных пояснений.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ задержка рейса

Как работают цифровые сервисы в аэропортах

Информационная система в аэропортах теперь полностью синхронизирована с деятельностью авиаперевозчиков. Лидером стал аэропорт Шереметьево: еще с июля 2025 года здесь внедрили систему QR-кодов, которые размещены на стойках, в залах ожидания и офисах компаний. С мая 2026 года данные о точках выдачи питания и напитков транслируются в режиме реального времени на мониторы.

Аналогичные решения активно масштабируются по всей стране:

Домодедово: после сканирования кода пользователь сразу видит актуальный перечень кафе и ресторанов, готовых принять пассажиров по ваучерам.

после сканирования кода пользователь сразу видит актуальный перечень кафе и ресторанов, готовых принять пассажиров по ваучерам. Внуково: с июля 2026 года информация выводится на электронные табло в терминале А с прямыми ссылками на страницы партнеров.

с июля 2026 года информация выводится на электронные табло в терминале А с прямыми ссылками на страницы партнеров. Пулково: данные синхронизированы с обновлением статуса вылета и продублированы у всех выходов на посадку. Подробнее о том, как планировать поездки и инфраструктурные изменения, читайте в обзоре про развитие туристических объектов на Русском острове.

данные синхронизированы с обновлением статуса вылета и продублированы у всех выходов на посадку. Подробнее о том, как планировать поездки и инфраструктурные изменения, читайте в обзоре про развитие туристических объектов на Русском острове. Сочи: здесь установили дополнительные экраны, где помимо питания указаны места сбора групп для заселения в гостиницы.

Услуга Время ожидания (день/ночь) Прохладительные напитки От 2 часов Горячее питание От 4 часов (далее каждые 6/8 ч) Размещение в гостинице От 8 часов / от 6 часов

Что обязана предоставить авиакомпания по закону

Важно различать зоны ответственности: аэропорт лишь предоставляет площадку для информирования, но само обеспечение пассажира — прямая обязанность перевозчика. Как отмечают эксперты, знание этих норм критически важно при внештатных ситуациях на борту или длительных ожиданиях.

"Законодательно закрепленные правила — это не рекомендации, а императивные требования к авиакомпаниям. Пассажир имеет полное право требовать горячее питание каждые шесть часов днем после первой задержки. Если авиакомпания игнорирует эти обязательства, необходимо фиксировать обращения в службе качества аэропорта, так как это доказательная база в случае подачи претензии на компенсацию", — подчеркнула турагент Анастасия Крылова.

Где искать официальный статус рейса

Во время задержек в аэропортах неизбежно распространяются слухи. Единственный верный путь — мониторинг официальных каналов:

Онлайн-табло на сайте аэропорта или авиакомпании.

Информационные стойки и объявления по громкой связи.

QR-коды, размещенные на мониторах в терминалах.

Многие аэропорты, помимо обязательных услуг, ввели дополнительные меры поддержки. Например, в Пулково и Сочи при масштабных сбоях пассажирам предоставляют матрасы и складные стулья, а в Петербурге администрация города при необходимости корректирует работу автобусных маршрутов, чтобы доставить людей до вокзалов в ночное время.

Алгоритм действий при отмене вылета

Отмена рейса — это повод для немедленного обращения в колл-центр перевозчика для оформления возврата или подбора альтернативного маршрута. Если билет приобретен через агентство, все коммуникации по поводу возврата средств ведутся через продавца. О правилах оформления документов для несовершеннолетних, которые могут стать препятствием в поездках, стоит почитать в справке об изменениях в загранпаспортах.

"При отмене рейса не ждите у моря погоды. Электронные системы бронирования авиакомпаний позволяют переоформить билет онлайн гораздо быстрее, чем через стойку регистрации, где скапливаются огромные очереди из таких же встревоженных пассажиров. Обязательно сохраняйте все посадочные и чеки, если приходится покупать еду или отель за свой счет — это основа для будущего судебного взыскания", — предупредил туроператор Максим Ланин.

Когда разумно покидать аэропорт

Пассажир имеет право покинуть терминал при длительной задержке, если официальное время вылета подтверждено и есть достаточный запас времени. Однако эксперты призывают к осторожности: изменение погодных условий или технических регламентов может привести к тому, что статус рейса сменится мгновенно. Всегда оставайтесь на связи через уведомления перевозчика.

Ответы на популярные вопросы о задержках рейсов

Могу ли я потребовать компенсацию, если питание не было предоставлено?

Да, вы имеете право составить претензию к авиакомпании, собрав чеки на самостоятельно купленную еду. Храните и посадочный талон, и доказательства задержки.

Что делать, если QR-код не открывается?

Обратитесь к сотруднику службы гостеприимства в терминале или на стойку информации. В аэропортах всегда работают администраторы, обязанные проконсультировать пассажиров.

Кто оплачивает трансфер до гостиницы?

Трансфер до места проживания и обратно в аэропорт в случае задержки более 6-8 часов предоставляется авиакомпанией бесплатно.

Нужно ли оплачивать отель самому?

Нет, при задержке рейса по вине авиакомпании размещение в гостинице является ее прямой обязанностью. Оплата производится перевозчиком.

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