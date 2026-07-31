Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как и почему изменится жизнь граждан Казахстана с 1 августа
Нежнейшее облачко с румяным бочком: пышные творожные сырники без капли лишнего масла
Собака стареет быстрее, чем вы думаете: признаки, которые могут изменить её жизнь навсегда
Казахстан создает независимую инфраструктуру для стимуляции дождей в регионах
Экспорт Казахстана в дальнее зарубежье подорожал почти на 30%
Сон стал роскошью после сорока: Сати Казанова призналась в физическом истощении из-за дочери
Россия обеспечит Киргизию топливом на 95% до конца 2026 года
Безопасность офисов треснула по швам: кража диска с Николасом Кейджем привела к иску на миллионы
Производство золота на месторождении Кызыл Казахстана сократилось на 11% за первое полугодие

В аэропортах России стало спокойнее: мониторы взяли задержки рейсов под контроль

Туризм » Путешествия

Задержка рейса — всегда стресс, но теперь хаоса в аэропортах становится меньше. Крупнейшие российские авиаузлы переходят на цифровые рельсы: информацию о положенных услугах теперь можно получить через QR-коды и интерактивные мониторы в считанные секунды. Это избавляет пассажиров от очередей на стойки регистрации и бесконечного ожидания устных пояснений.

задержка рейса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
задержка рейса

Как работают цифровые сервисы в аэропортах

Информационная система в аэропортах теперь полностью синхронизирована с деятельностью авиаперевозчиков. Лидером стал аэропорт Шереметьево: еще с июля 2025 года здесь внедрили систему QR-кодов, которые размещены на стойках, в залах ожидания и офисах компаний. С мая 2026 года данные о точках выдачи питания и напитков транслируются в режиме реального времени на мониторы.

Аналогичные решения активно масштабируются по всей стране:

  • Домодедово: после сканирования кода пользователь сразу видит актуальный перечень кафе и ресторанов, готовых принять пассажиров по ваучерам.
  • Внуково: с июля 2026 года информация выводится на электронные табло в терминале А с прямыми ссылками на страницы партнеров.
  • Пулково: данные синхронизированы с обновлением статуса вылета и продублированы у всех выходов на посадку. Подробнее о том, как планировать поездки и инфраструктурные изменения, читайте в обзоре про развитие туристических объектов на Русском острове.
  • Сочи: здесь установили дополнительные экраны, где помимо питания указаны места сбора групп для заселения в гостиницы.
Услуга Время ожидания (день/ночь)
Прохладительные напитки От 2 часов
Горячее питание От 4 часов (далее каждые 6/8 ч)
Размещение в гостинице От 8 часов / от 6 часов

Что обязана предоставить авиакомпания по закону

Важно различать зоны ответственности: аэропорт лишь предоставляет площадку для информирования, но само обеспечение пассажира — прямая обязанность перевозчика. Как отмечают эксперты, знание этих норм критически важно при внештатных ситуациях на борту или длительных ожиданиях.

"Законодательно закрепленные правила — это не рекомендации, а императивные требования к авиакомпаниям. Пассажир имеет полное право требовать горячее питание каждые шесть часов днем после первой задержки. Если авиакомпания игнорирует эти обязательства, необходимо фиксировать обращения в службе качества аэропорта, так как это доказательная база в случае подачи претензии на компенсацию", — подчеркнула турагент Анастасия Крылова.

Где искать официальный статус рейса

Во время задержек в аэропортах неизбежно распространяются слухи. Единственный верный путь — мониторинг официальных каналов:

  • Онлайн-табло на сайте аэропорта или авиакомпании.
  • Информационные стойки и объявления по громкой связи.
  • QR-коды, размещенные на мониторах в терминалах.

Многие аэропорты, помимо обязательных услуг, ввели дополнительные меры поддержки. Например, в Пулково и Сочи при масштабных сбоях пассажирам предоставляют матрасы и складные стулья, а в Петербурге администрация города при необходимости корректирует работу автобусных маршрутов, чтобы доставить людей до вокзалов в ночное время.

Алгоритм действий при отмене вылета

Отмена рейса — это повод для немедленного обращения в колл-центр перевозчика для оформления возврата или подбора альтернативного маршрута. Если билет приобретен через агентство, все коммуникации по поводу возврата средств ведутся через продавца. О правилах оформления документов для несовершеннолетних, которые могут стать препятствием в поездках, стоит почитать в справке об изменениях в загранпаспортах.

"При отмене рейса не ждите у моря погоды. Электронные системы бронирования авиакомпаний позволяют переоформить билет онлайн гораздо быстрее, чем через стойку регистрации, где скапливаются огромные очереди из таких же встревоженных пассажиров. Обязательно сохраняйте все посадочные и чеки, если приходится покупать еду или отель за свой счет — это основа для будущего судебного взыскания", — предупредил туроператор Максим Ланин.

Когда разумно покидать аэропорт

Пассажир имеет право покинуть терминал при длительной задержке, если официальное время вылета подтверждено и есть достаточный запас времени. Однако эксперты призывают к осторожности: изменение погодных условий или технических регламентов может привести к тому, что статус рейса сменится мгновенно. Всегда оставайтесь на связи через уведомления перевозчика.

Ответы на популярные вопросы о задержках рейсов

Могу ли я потребовать компенсацию, если питание не было предоставлено?

Да, вы имеете право составить претензию к авиакомпании, собрав чеки на самостоятельно купленную еду. Храните и посадочный талон, и доказательства задержки.

Что делать, если QR-код не открывается?

Обратитесь к сотруднику службы гостеприимства в терминале или на стойку информации. В аэропортах всегда работают администраторы, обязанные проконсультировать пассажиров.

Кто оплачивает трансфер до гостиницы?

Трансфер до места проживания и обратно в аэропорт в случае задержки более 6-8 часов предоставляется авиакомпанией бесплатно.

Нужно ли оплачивать отель самому?

Нет, при задержке рейса по вине авиакомпании размещение в гостинице является ее прямой обязанностью. Оплата производится перевозчиком.

Читайте также

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Садоводство, цветоводство
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота
Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года
Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать
Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.